Előbbi kettőre, illetve gépek, eszközök beszerzésére 900 millió forintos, állami és uniós támogatást nyert az agráregyetem. A tegnapi átadó-avatóünnepen prof. Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektora azt mondta, az idén 225 éves, sok vihart átélt Georgikonra nagy figyelem irányul, amelyhez számos fejlesztés kapcsolódik.

– Az intézmény az elkövetkező időszakban is működni és fejlődni fog, a MATE részeként, kihasználva azokat a szinergiákat, amelyeket egy nagy, integrált rendszer biztosít – szögezte le az egyetem vezetője. – Ezek a beruházások is azt bizonyítják, a campus megmarad s előrelép, és ez a jövőben is így lesz.

A burgonyatároló mellett tegnap növénytudományi klímateret s -rendszert is avattak, amely a további kutatásokat segíti, támogatva a szolgáltatásokat. A fejlesztések pedig nem állnak meg, a közeljövőben újabb, szintén a tudományos munkához kapcsolódó, csaknem egymilliárd forintos beruházást adnak át, tette hozzá prof. Gyuricza Csaba.

Nagy Bálint beruházási államtitkár, országgyűlési képviselő kiemelte, a kormány határozott célja, hogy a magyar felsőoktatást nemzetközi szinten is erősítse, hogy minél inkább versenyképes tudással rendelkező szakemberek állhassanak munkába az élet minden területén. Hangsúlyozta, mindebben Keszthelyre s a Georgikonra fontos szerep hárul, s az átadott beruházások is a jövőt szolgálják, erősítve a campust, illetve támogatva a hallgatók felkészülését és a gyakorlati tapasztalatok megszerzését.

Prof. Polgár Zsolt, a burgonyakutató állomás vezetője e fejlesztés kapcsán leszögezte: régi álmuk vált valóra, hiszen mindez a kutatást, a fajtafenntartást, illetve a kísérleti anyagok speciális tárolási igényét is kielégíti, hozzájárulva ahhoz, hogy a keszthelyi nemesítésű fajták még nagyobb arányban teret hódíthassanak Magyarországon, illetve külföldön is.

Az új burgonyatároló avatásán (b-j) prof. Gyuricza Csaba, Nagy Bálint, Manninger Jenő, Keszthely polgármestere és dr. Rózsa László, a Georgikon főigazgatója

A most átadott épület tárolókapacitása „egymagában nagyobb, mint az eddig meglévő hat helyiség”, fűzte hozzá a szakember, aki arról is beszélt: a fűtést és a párásítást is korszerű, automatizált rendszer szolgálja.