Mindezt dr. Majdán János, a Pécsi Tudományegyetem professzora mondta azon a lendvai előadáson, amit az aradi vértanúk kivégzésének évfordulójára szervezett a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet. A történész kiemelte: 1849 őszén Aradon 17 főtiszt vált az osztrák önkény áldozatává. A 13 közismert vértanú mellett Haynau már augusztus 22-én kivégeztette Aranyosi Ormai Norbert ezredest – ezzel ő vált az első vértanúvá –, majd október 25-én a mindössze 29 éves Kazinczy Lajos ezredest is. Lenkey János beleőrült a fogvatartás körülményeibe, ő 1850. február 8-án hunyt el, s Aradon vesztette életét Ludwig Hauk alezredes is. A szabadságharc utáni felelősségre vonás során összesen 114 halálos ítéletet hajtottak végre, 1765 főt börtönöztek be, s mintegy 50-60 ezer főre, ebből körülbelül négyezer tisztre várt kényszerbesorozás. A honvédseregnek azért volt ennyi magas rangú tisztje, mert a hadügyminiszteri feladatokat ideiglenesen ellátó gróf Batthyány Lajos a császári hadtestből átlépett tiszteknek eggyel magasabb rendfokozatot adott, ez a főtiszteket is a magyar ügy mellé állította.