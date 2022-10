Vigh László országgyűlési képviselő elmondta, aggodalmakról szóló jelzéseket kaptak a lakosságtól, ezért szeretné megnyugtatni a közvéleményt, mind az élelmiszer, mind az energia (gáz, szilárd tüzelőanyag, villamosáram) rendelkezésre álló mennyisége biztosítja az ellátást, fennakadás nem várható. Többen aggódtak a zalai erdőkért is, mondta, erre sincs ok, a törvénynek megfelelően zajlik az erdőgazdálkodás. Magyarországon évente 8 millió köbméter fát használunk el, az erdeink azonban 12-13 millió köbméternyit gyarapodnak egy évben.

Rosta Gyula, a Zalaerdő Zrt. vezérigazgatója folytatta a tájékoztatást azzal, hogy a 100 százalékos állami tulajdonú, Zala megye területén 54 ezer hektáron, öt egységgel gazdálkodó cég évi 340 ezer nettó köbméter fát termel ki. Az erdőket nem használjuk túl, nem raboljuk ki, szögezte le a vezető. Az erdőgazdálkodásban 2022 különleges év, a kialakult háborús és energiaár-helyzet a tűzifa felé fordította a lakosság figyelmét, ezért az igény a korábbi évek átlagában mérve két és félszeresére nőtt, ami 45 ezer köbméternyi befizetett plusz igény formájában jelentkezett. Ezt a társaság gond nélkül ki tudja elégíteni. A befizetést az illetékességi területen lévő erdészeti hivataloknál lehet megtenni lakcímkártyával, így juthatnak hozzá a lakossági fogyasztók, a háztartások a maximált áras, 10 köbméternyi tűzifához. (Egy köbméter tűzifa így nettó 30 ezer forint.)



Ez tűzifa alapanyag, hangsúlyozta a vezérigazgató, nem konyhakész, további hasogatást igényel, ezt tudniuk kell azoknak, akik eddig nem használtak fát fűtésre. A megnőtt kereslet miatti fuvarkapacitás-ingadozás kiszállítási várakozási időt eredményezhet, de a befizetéstől számított 2-3 héten belül így is megkapják a fát a megrendelők. Aki időben megvásárolta a fát, az a téli szezonra felkészült, aki ellenben most vásárol, az kényszerhelyzetből teszi. A tűzifavásárlási-bumm már februárban megindult, a tavalyi készletek tehát elfogytak, mondta lapunk kérdésére válaszolva Rosta Gyula, aki reméli, a most megvásárolt fa csak jövőre kerül a kályhákba, lesz ideje száradni, mert a friss, nyers fa égéskor kormol, kátrányt termel, környezetterhelő. A fának egy év száradási időre van szüksége, ezalatt veszít a súlyából és a térfogatából. A Zalaerdő Zrt. ebben a fűtési szezonban 8 ezer köbméter szociális tűzifát juttat a megyében élő rászorulókhoz, jelezte a vezérigazgató, a kiszállítás már megkezdődött.