Ma este (október 3., hétfő) hét órára az Apáczai ÁMK udvarára, kedden ugyanebben az időben pedig a csácsi Izsák-iskola előtti térre várják az érdeklődőket, akik a Holdat, a Jupitert és a Szaturnuszt figyelhetik meg, s szó lesz az őszi égbolt csillagképeiről és a legújabb űrkutatási eredményekről is. Van esély rá, hogy a bemutató alatt a Nemzetközi Űrállomást is látni lehessen szabad szemmel. A mai rendezvényhez „esőnap” is tartozik: ha borult lesz az égbolt, szerdán pótolják a bemutatót.