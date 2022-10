“A Balatontól mindössze 200 méterre eladó ez a varázslatos francia hangulatot árasztó villa. A 2017-ben minőségi anyagokból épült luxus ingatlan szigetelt,az otthoni kényelmet idézi. Igényesen berendezett apartmanokból, valamint egy és két hálós lakásokból áll, ahol egyedi és közös nagy tetőtéri teraszokat alakított ki a tervező. A két földszinti apartman egyenként 31 m2-es földszinti elhelyezkedésűek, 1 hálóval, fürdőszobával és felszerelt konyhával rendelkeznek. A négy lakás az emeleten helyezkedik el, két nagy egyenként 30 és 32 m2-es pihenő terasszal. Ezen kívül két lakosztály saját terasszal is rendelkezik.

Forrás: ingatlanbazar.hu

Az északkeleti fekvésű, 43 m2-es alapterületű, előteres, 21 m2-es tágas hálós lakás, felszerelt konyhával, étkezővel és fürdővel, közvetlenül az egyik nagy terasz (30m2) mellett. Ugyanezen, oldalon található déli lakás szintén előtérrel és közlekedővel, de már két (11 és 16 m2) hálóval, felszerelt konyhával, étkezővel és fürdővel, valamint saját közel 12 m2-es saját terasszal. A nyugati oldalon, a déli fekvésű 43nm-es lakás szintén az előzőekben említett konyha, étkezővel, előtérrel, nagy 22 m2-es hálóval rendelkezik a déli nagy pihenő terasz mellett.

A ház északnyugati felén fekvő lakás 46 m2-es, ahol két 11m2-es háló, felszerelt konyha, étkező, saját terasz, belépő és fürdőszoba tartozik. Az egyedi “összeülős” helyek, ápolt kertrészek, pihenős-napozó teraszok és a medence is a pihenést szolgálják, továbbá az udvaron egy 35 m2 különálló fedett loggia is hozzájárul a luxus életérzéshez. Minden lakáshoz és apartmanhoz 1 db zárt parkolóhely tartozik. Fűtése gáz-cirkó és kandallók, de kiépített helye van a vegyes tüzelésű kazánnak is. A vételár a teljes bútorzatot és berendezést is tartalmazza. [...]”

További részletek és fotók az ingatlanbazar.hu oldalán!