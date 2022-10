Szlovéniában azért kerül sor az államfőválasztásra, mert a jelenleg is regnáló köztársasági elnök, a rendkívüli népszerűségnek örvendő Borut Pahor második ciklusa lejár. A mintegy kétmillió lakosú szomszédos ország 1991 decemberében elfogadott alkotmánya szerint Pahor – miután két egymást követő ciklusban is mandátumot szerzett – többé már nem töltheti be a tisztséget, ezért biztosan új államfője lesz Szlovéniának, akinek személyéről közvetlen választás útján dönthet a lakosság.

A választásra hét személynek sikerült delegáltatnia magát. Akadnak köztük ismert, nagy gyakorlattal rendelkező politikusok, de olyan közéleti személyiségek is, akik csak az utóbbi néhány esztendőben tűntek fel. Lendvai hírforrásaink szerint a legesélyesebb jelöltek egyike Anze Logar, aki 2020 és 2022 között a Magyarországgal és az Orbán-kormánnyal kifejezetten jó kapcsolatot ápoló, Janez Jansa vezette kabinet külügyminisztere volt. A 46 éves, okleveles közgazdász és politológus végzettségű Logar – aki jelenleg is tagja a szlovén parlamentnek – ennek ellenére független jelöltként méretteti meg magát, bár jelöltségét Jansa pártjának, a Szlovén Demokrata Pártnak (SDS), illetve ötezer egyéni ajánlónak köszönheti. Logar várható győzelmét jelzi az a felmérés is, amit a közvéleménykutató Mediana végzett a szomszédos ország lakosai között.

A jelöltek között még egy korábbi miniszter akad, Janez Cigler Kralj ugyancsak a Jansa-kormányban vezette azt a munka- és családügyi tárcát, amelyhez az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ügyek is tartoztak. A 43 éves, okleveles politikus végzettségű Kralj a konzervatív kereszténydemokrata Nova Slovenija (NSi) hivatalos jelötje, akit további három országgyűlési képviselő is támogat.

Ugyancsak esélyes jelöltnek tartják a nemzetközi kapcsolatos tudományának 55 éves doktorát, az okleveles politológus Milan Brglezt, akit a jelenlegi kormányzó koalíció két pártja, a legutóbbi parlamenti választásokon nyertes Szabadság Mozgalom (Gibanje Svoboda) és koalíciós partnere, a Szociáldemokrata Párt (SD) is támogat. Brglez ugyancsak tapasztalt politikus, 2014 és 2018 között a szlovén parlament elnöke volt, jelenleg pedig az SD európai parlamenti képviselőjeként dolgozik. Korábban volt egyetemi tanár, a szlovén sakkszövetség, illetve a Szlovén Vöröskereszt elnöke is.

A zöldpárti Vesna és háromezer egyéni ajánló támogatásával, de Anze Logarhoz hasonlóan szintén független jelöltként indul a választáson Vladimir Prebilic, a horvát határhoz közeli, dél-szlovéniai Kocevje város polgármestere. A 48 éves Prebelic történész, aki biztonságpolitikával is foglalkozik, s korábban a ljubljanai társadalomtudományi egyetem előadója volt.

A jogász végzettségű, jogtudományok doktora címet szerzett, s jelenleg ügyvédként dolgozó Natasa Pirc Musar is független jelöltként indul, ám pártok – a Pirati viccpárt és a balliberális Modern Közép Párt (SMC) támogatását is élvezi. Az 54 éves Musar elsősorban televíziós műsorvezetőként vált ismertté Szlovéniában, de korábban volt kommunikációs kormánymegbízott is.

Az 52 éves nőgyógyász szakvizsgával rendelkező, de korábban házi (vagy ahogy Szlovéniában ismert: családorvosként) is dolgozott Sabina Sencar a Resnica párt, illetve háromezer egyéni ajánló jelöltje. Ahogy az állampolgári mozgalomként indult Resnica, úgy Sencar is viszonylag friss szereplő a politikai életben, aki elsősorban oltásszkeptikus nézeteivel szerzett ismertséget magának.

A legfiatalabb jelölt a mindössze 33 éves Miha Kordis, akit a kormánykoalíciós baloldali Levica párt, valamint három országgyűlési képviselő javasolt a tisztségre. Az ismert baloldali aktivista Kordis végzettsége szerint filozófus és irodalomtörténész, jelenleg azonban parlamenti képviselőként dolgozik.

Az államfő választására vasárnap kerül sor. Közel 1,7 millió szavazásra jogosult állampolgár adhatja le voksát, ehhez 3183 szavazóhely áll rendelkezésükre. A külföldön tartózkodó szlovén állampolgárok számára 30 szavazóhelyiséget nyitnak szerte a világban. A köztársasági elnöki mandátumot az nyeri el, aki a leadott voksok 50 százalékánál többet tudhat magáénak. Amennyiben a vasárnapi választás nem hoz eredményt – márpedig a Mediana előrejelzése alapján várhatóan így alakul –, úgy november 13-án második fordulóra kerül sor, ezen már csak a két legtöbb szavazatot kapott jelölt indulhat. A közvéleménykutató szerint a második fordulóba Logar mellett Natasa Pirc Musar vagy Milan Brglez kerülhet be. Miután mindketten a baloldali-liberális blokk támogatottjai, így akármelyikük is lesz Logar ellenfele, szoros verseny alakulhat ki a poszt elnyeréséért.

A függetlenségét 1991-ben elnyert Szlovéniának eddig köztársasági elnöke volt. Az első államfő-választást 1992-ben tartották, amikoris a Muravidékről származó, a délszláv rendszerváltásban és a jugoszláv állam darabokra bomlásában meghatározó szerepet játszó Milan Kucan magabiztosan, már az első körben elnyerte a voksok többségét, majd 1997-ben hasonló fölénnyel újraválasztották. 2002-ben Janez Drnovsek csak a második körben tudta bebiztosítania győzelmét, majd egészségi állapotára való hivatkozással nem is indult a második mandátumáért. Utódja Danilo Türk lett, aki a 2007-es választás első fordulójában 24,5 százalékkal a második helyen végzett, majd a második fordulóban elsöprő fölénnyel, 68 százalékkal győzte le konzervatív riválisát, Lojze Peterle korábbi kormányfőt. Türk 2012-ben is indult, ám ekkor már alulmaradt a korábban szintén miniszterelnök Borut Pahorral (SD) szemben.