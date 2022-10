A rendezvényen Andrasekné Cser Mária polgármester elmondta, hogy 2018-ban leégett a falu kultúrháza, így a szomszédos, korábban imaházként szolgáló lakóházból alakították ki az új közösségi színteret teljes átalakítás után. A tetőfelújítást, külső szigetelést és a napelemrendszer kiépítését és a térkövezést a Magyar faluprogram pályázatának segítségével oldották meg, belügyminisztériumi támogatással alakították ki a belső teret, de sok segítséget kaptak magánszemélyektől is. Az új, a mai kor kívánalmainak megfelelő közösségi színtérben kap helyet a könyvtár, illetve imaházként is szolgál.

Az ünnepen Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője is köszöntötte a megjelenteket és arról beszélt, hogy a magyarok közös munkájának eredményeként az elmúlt időszakban már nem csak európai uniós forrásokat tudott felhasználni az ország fejlesztésére, hanem hazait is. A kormány célul tűzte ki, hogy a legkisebb településeken élők is kapjanak a közös munka eredményéből fejlesztési forrásként. Ezért indították el A Magyar falu programot, mely keretében a hazai forrásokra építve négy éve alatt több mint 500 milliárd forint fejlesztés valósult meg széles körben a vidék Magyarországán.

Ezután a búcsúi szentmise következett, melyet Aigner Géza plébános és Gorszky Jocek domonkos rendi szerzetes közösen celebrált. A helyet Gorszky Jocek áldotta meg.

Nemrég a közösségi színtérrel szemközt található Rózsafüzér Királynője haranglábat pedig az egyházközség újíttatta fel.