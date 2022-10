közösségi szoba létrehozásáról Szép Zita könyvtáros beszélt.

-Könyvtárunkban is tapasztaljuk, hogy az utóbbi időben a 14-18 éves korosztály tagjai nem igazán látogatják az intézményt - kezdte. - Elgondolkodtunk, hogy hogyan mozdíthatnánk elő, hogy ez a tendencia javuljon, megforduljon. Az első lépésként igyekeztünk minél többet megtudni a fiatalokról, szerveztünk a diákokkal kerekasztal beszélgetést két alkalommal, ennek eredményeként született meg a könyvtár Instagram oldala, hogy élénkebb legyen feléjük a kommunikáció. Továbbá kiválogattuk azokat a különböző témájú könyveket, melyek iránt érdeklődnek és ezeket elhelyeztünk egy külön állványom. Ez lett a Tini polc, amit azóta már a népszerűségének köszönhetően három állványra bővítettünk, valamint külön Tini sarkot alakítottunk ki. A következő lépésként pedig kérdőíven is felmértük a középiskolások igényeit arról, hogy mit is szeretnének a könyvtárban csinálni. Ennek eredménye lett a közösségi szoba, ami egy kicsit elkülönül a könyvtár más helyiségeitől, ahova elvonulhatnak és eltölthetik a szabadidejüket.

A gyakorlati megvalósítás idén nyáron történt közösen a közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítő fiatalokkal, témanapokat szerveztek, melyek során 15 középiskolással együtt tervezték el, hogy milyen legyen a berendezés, a dekoráció, hogyan ismertessék meg kortársaikkal. A népszerűsítés részeként a szabadulós játékok mintájára „beszabadulószobás” játékot hirdettek, a város mindkét középiskolájából jelentkeztek csapatok, melyek tagjai így már megismerkedtek a helyiséggel. A játék nyertesei a megnyitón vehették át nyereményüket. Felhívást tettek közzé a közösségi tér elnevezésére is a könyvtárasok. Végül 21 névötletet bocsáthattak szavazásra, így kapta a Várlak! nevet a közösségi szoba, ahol kulturált, kényelmes környezetben lesz lehetőségük nyitvatartási időben olvasni, beszélgetni, zenét hallgatni, játszani, kézműveskedni.

A közösségi szoba avatóján Horváth László polgármester is köszöntötte az avatón megjelenteket, köszönetet mondott a könyvtár dolgozóinak a kezdeményezéshez, majd a műsort követően közösen vágta át a szalagot Vesztergombi Viktorral, a Gönczi Ferenc Gimnázium diákjával, aki az ifjúság képviselőjeként jelképesen átvette a helyiség kulcsát is Lapath Gabriella könyvtárvezetőtől.