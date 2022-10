A telepítés az éves halgazdálkodási tervnek megfelelően több halfajt is érintett. Az egyesület elnöke, Kelemen Csaba portálunknak elmondta, az élőhelyfejlesztés, továbbá az örömteli horgászat feltételeinek biztosítása érdekében igyekeznek változatos halfaunát biztosítani a turisták, pihenni vágyók által is szívesen látogatott Kustánszegen, így a 3500 kilogramm háromnyaras és az 515 kilogramm kétnyaras ponty mellé ezúttal kétszáz kilogramm vegyes korosztályú süllőt, valamint 410 kilogramm vegyes keszeget is vásároltak. Ugyancsak az élőhelyfejlesztés érdekében süllőfészkeket helyeztek ki, erre már korábban sor került az év során.

- Tervezünk még egy telepítést, anyagi lehetőségeink függvényében szeretnénk ismét nagyméretű, 7-10 kilogramm közötti pontyokkal gazdagítani a tó állományát – folytatta az elnök. – Az elmúlt évben próbálkoztunk már ezzel, és a horgászaink többsége örömmel fogadta. Elsősorban azok a tagok, akik a sporthorgászatot részesítik előnyben, de a napijegyes vendégek is. Miután a bevételeink növelése érdekében szeretnénk még tovább nyitni a napijegyes horgászok felé, úgy gondoljuk, szükség lenne további 20-22 nagyméretű pontyra. Ezek beszerzését november közepére tervezzük, ám a halgazdaságok árképzése igen rapszodikus, ezért előfordulhat, hogy ez a telepítés jövő tavaszra tolódik át.

Kelemen Csaba szerint kifejezetten jó szezont zárt az egyesület, ez a horgászok számában éppúgy megmutatkozott, mint a fogott halmennyiségben. A tavalyi és az idei telepítéseknek köszönhetően várhatóan még tovább javulnak kondícióik, így bizakodva tekintenek a 2023-as esztendő elé.

- Az idei évet sem zártuk még le, hiszen november végére tervezünk egy versenyt, ami továbbra is a Mikulás Kupa nevet viseli majd – sorolta tovább. – E hét végére tagi közösségi munkát szervezünk, az idei utolsót, amely során a téli időszakra készítjük fel a tavat. November 5-én pedig az egyesület éves közgyűlését tartjuk meg, amelyen elképzeléseink szerint többek közt a jövő évi tagsági díjakról is dönteni fogunk.