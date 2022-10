Tegnap a közgyűlés több ponton is módosította a város költségvetését, illetve elfogadták az intézményekre és gazdasági társaságokra vonatkozó energiamegtakarítási intézkedéseket.

A tegnapi soron kívüli közgyűlésen szinte kivétel nélkül azok a napirendek szerepeltek, melyekről a múlt heti ülésen is tárgyalt a testület, ám akkor sem az Éljen VárosuNK! Egyesület (ÉVE) frakciója, sem pedig a Fidesz-frakció nem tudott érdemi többséget felmutatni, így patthelyzet alakult ki. Tegnap már megvolt az ÉVE egy fős többsége, így módosították a költségvetést. Parkgondozási feladatokra plusz 20 milliót, a téli hómunkákra plusz 20 milliót, köztisztasági feladatokra plusz 10 milliót szavazott meg az ÉVE.

A testületi többség arról is döntött, hogy a buszközlekedés idei veszteségfinanszírozását átütemezik, s a 348 millió forintból csak 259 milliót utalnak idén a Volánbusz Zrt.-nek.

A költségvetés módosítása kapcsán Balogh László polgármester azt kérte, a testület fontolja meg, hogy a HSMK és a Medgyaszay Ház programjait a Kanizsa Arénába koncentrálják, mivel így szerinte jelentős energiamegtakarítás lenne elérhető. Az ÉVE frakció ezt nem szavazta meg, mint azt Horváth Jácint frakcióvezető-helyettes kifejtette: a két közművelődési intézmény programjai hetente több alkalommal is mobil színpad felállítását követelnék meg, ami ellehetetlenítené a sportrendezvények szervezését, ráadásul a színpad építésének és bontásának költségei elvinnék az energiából származó megtakarítást.

A testület elfogadta az intézményeknél és gazdasági társaságoknál előírt energiamegtakarítási tervet is. Eszerint az irodai helyiségeket maximum 20 Celsius-fokig lehet felfűteni. Továbbá a Medgyaszay Ház, a Móricz Zsigmond Művelődési Ház, illetőleg a városrészi kultúrházak rendezvényeinek március 31-ig a HSMK ad otthont. A Halis-könyvtár a fűtési szezon végéig szerdától szombatig lesz nyitva a látogatók előtt, ez idő alatt a fiókkönyvtárak zárva tartanak. A Thúry György Múzeumot szintén szerdától szombatig lehet látogatni március 31-ig. A fűtési szezon végéig a Magyar Plakát Ház nyitvatartása szünetel.

A fentiek mellett az Erzsébet téri szökőkút csak napi 4 órában üzemel majd és idén adventi díszkivilágítás sem lesz.

A közgyűlés tegnap arról is határozott, hogy legközelebb október 26-án ülésezik, amikor a közétkeztetés díja kerül terítékre. Október 26-án a közgyűlést követően közmeghallgatást is tartanak.