Garábon alig ötvenen laknak, az aprócska település azonban szó szerint a földi paradicsom a nyugalmával, a gyönyörűen felújított, rendben tartott portáival és nem utolsó sorban azzal a páratlan természeti adottsággal, ami körülveszi. Garáb a környék legmagasabban fekvő faluja (375 méter), a Kelet-cserháti Tájvédelmi Körzet területén található.

Eddig kétszer jártunk itt. Eddig, mert még fogunk biztosan. Először, amikor megnéztük az Isten tenyere kilátót és a várat Hollókőn. Másodszor már célirányosan jöttünk, ugyanis a Juhász György által megálmodott és megépített buddhista szentély már elsőre is megfogott, de akkor nem tudtuk kipróbálni azt a hatalmas nagy hangtálat, ami teljesen egyedülálló a világon.

A Hongkongban élő tulajdonosnak köszönhetjük a komplexumot. Bő évtizede egy házat vásárolt itt, majd 2012-ben jelentősebb építkezésbe kezdett a területen. Hat év alatt tíz vendégházzal, étteremmel, japán fürdővel, szentéllyel és gyönyörű kerttel várja Garáb, avagy latin nevén Grabensia a turistákat.

Számtalan látnivalót rejt a buddhista szentély, ami a magyarországi Mahayana Buddhista Egyház központja. A kertben tizennyolc, egyenként másfél tonnás szobor található, s mindegyik a buddhizmus tanainak híres, harcos szerzetes őrzőit ábrázolja. Ezeken kívül egy hatalmas, négytonnás gránit Buddha-szobor látható a domb tetején, amit huszonnégy karátos arannyal vontak be. A teraszon távolba néző két alak a hun vezért és egy Han-hercegnőt mintáz. Szerelmi történetük mintegy két évezredre nyúlik vissza. Érdekesség, hogy a tulajdonos felesége is kínai származású, ezért mintegy saját magának és szerelmének is állíttatta ezt a két alkotást.

A turisták emellett különleges állatokat, például pávákat, emukat, fácánokat láthatnak a kertben, akik együtt élnek az itt lakókkal.

Mezítláb lépünk be a meditációs terembe, ahol a párnák, szőnyegek, a keleti szentélyekre jellemző attribútumok fogadnak. A kezelések során csoportos, páros, egyéni hangfürdőket kínálnak a képzett terapeuták.