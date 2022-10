Kovalecz Pál Mihály 2015 óta él Hévízen, korábban könyvelőként dolgozott, s felesége halála után költözött Szombathelyről a fürdővárosba, amelyet mindig is kedvelt.

Mint kiderült, a férfi ma is jó egészségnek és szellemi frissességnek örvend, aktívan éli mindennapjait. Ezt mi sem mutatja jobban, mint hogy folyamatosan dolgozik, tevékenyen él: a ház szigetelési munkáinak előkészítésébe, megrendelésébe is belevágott, sőt, a kerítés festésének is nekilátott. Ezen kívül gondozza a kertet és az udvart, remekül főz, s mindig nagy szeretettel várja Budapesten bíróként dolgozó leányát.