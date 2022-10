A közönséget Halmos Ildikó, a Honvéd Kaszinó igazgatója köszöntötte. Beszédében elmondta: kivételes társaság a Kanizsai Fiatalok Közössége (KFK), melynek keretén belül működik a városi színpad is. Ők mindannyian figyelnek egymásra, a felkészítőik igényesek a munkájukra, ami meglátszik az elmúlt időszakban elért eredményeiken, melyből most egy művészeti estet szerveztek. Az énekesek mellett versmondók, sőt táncosok is felléptek, hogy inspirálják a társaikat.

- A tehetségeinkkel egyénileg is foglalkozunk és az általuk kedvelt művészeti ágaikban versenyeken szerepelhetnek - mondta Szollár-Nikolics Zsanna, a KFK elnöke. - A sikerélményektől pedig még nagyobb lendületet kapnak a folytatáshoz. A büszkeségeink most még egyszer, a díjazott produkcióikat adhatták elő.