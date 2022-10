A hévízi Erdei misztérium – amelynek fő helyszíne a Véderdő volt – az Európa Kulturális Fővárosa programsorozat BALATÓRIUM alprogramjához kapcsolódott, amelynek kiemelt célja, hogy a régió ökológiai kérdéseiről a művészet és a kultúra eszközeivel kezdeményezzen párbeszédet, s felhívja a figyelmet a térség ökológiai kihívásaira, természeti kincseire.

A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. idén április és október eleje között szervezett kulturális programsorozatot a Véderdőbe, ahol, többek között, felnőtt- és gyermekszínházi előadások, ismeretterjesztő geobotanikai túrák, erdei mikrokoncertek, performanszok és az ökoart projekt alkalmai várták a látogatókat.

Miklós Beatrix, a Hévízi Turisztikai Egyesület elnöke elmondta, összesen 54 kis létszámú, családias hangulatú, ingyenes eseményt szerveztek, ezeken mintegy kétezren vettek részt. A szakember kitért arra is: az eseményekhez nem készült színpad, sem nézőtér, csak hosszú távon fenntartható, ökotudatos eszközökkel dolgoztak.

Az Erdei misztérium-sorozat természetes díszletét az erdő adta, s a teljes projekt a „low impact”, vagyis az alacsony környezeti terhelést jelentő szemlélet jegyében valósult meg, hiszen a program legfontosabb célja az ember és a természet kapcsolatának elmélyítése volt, tette hozzá Miklós Beatrix.

Jövőre folytatódik az Erdei misztérium. A sajtótájékoztatón (b-j) Zumbók-Jakobovics Nikoletta, Miklós Beatrix, Papp Gábor, Pálffy Tamás és Berta-Tóth Manuéla

Fotós: Péter B. Árpád

Papp Gábor, Hévíz polgármestere rámutatott: a rendhagyó helyszínválasztást nemcsak a téma indokolja, hanem az is, hogy a Véderdő a város szerves része, amely – természetvédelmi jelentőségén túl – hozzájárul a város friss, tiszta, zöld és természetes atmoszférájához. Leszögezte: sétaútjain egész évben szívesen barangolnak a helyiek és a város vendégei, hogy felfrissüljenek, pihenjenek, élvezzék a fák hűvösét és a madárcsicsergést, s most már – e programsorozatnak köszönhetően – kulturális helyszínként is sikerrel debütált a „város tüdeje”.

Pálffy Tamás, a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója bejelentette: az idei, nagy népszerűségnek örvendő sorozatot jövőre újabb követi, hiszen sikeres pályázatot nyújtottak be, így a 2023-as EKF-programhoz kapcsolódva ismét várják „a csend hangjaira” s a kultúrára nyitott, a természet értékeihez vonzódó látogatókat.

Jövőre az idén már bizonyított, nagy sikerű programelemekkel, illetve további extra eseményekkel s helyszínekkel várják a helyieket és a vendégeket Hévízen.

A programzáró szabadtéri sajtótájékoztatón az idei sorozat egyik rendszeres fellépője, Zumbók-Jakobovics Nikoletta gordonkaművész varázsolta el játékával a résztvevőket, majd a szervezők a 2023-as elképzelésekről, tervekről is egyeztettek.