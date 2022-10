Az elmúlt időszakról vezetőjük, Sifu Johanidesz Gábor mesélt. Elmondta: minden szeptemberben vendégül látják olasz mesterüket Sifu Gianfranco Russo-t, hogy 2 napon keresztül képzést (szemináriumot) és vizsgát tartson. A csoportos edzést közösen tartotta a mesterrel, elsőként a KungFu Kids csoportban legkisebbek is tanulhattak a külföldi harcművésztől. A felnőtt Jeet Kune Do (JKD) és Kali csoportokban is teltházzal várták Russo-t. Az ilyen edzések különlegessége, hogy az angol nyelven történő oktatás mellett, kicsit belekóstolhatnak a hazai gyakorlók a külföldi edzésmódszerekbe, kicsit kiszakadva a megszokott, de fontos és célirányos itthoni edzésmódszerektől.

- Ezt követte egy újabb képzés, melyre az ország több pontjáról, sőt az olaszországi Trentino városából is eljöttek Nagykanizsára – folytatta. – A technikai képzés mellett, mint mindig, szellemi oktatást is fontosnak tartották. Utóbbi rész felhívja a figyelmet a harcművészetek közösségformáló, jellemfejlesztő szerepére, az oktatók nemcsak a sportágat hivatottak átadni, hanem az életre és a megfelelő viselkedésre, tiszteletre is tanít.

A kanizsai Sifu Johanidesz Gábor nemrégiben tért haza a Európai Wing Chun táborról Rómából, amit Sifu Gianfranco Russo mester szervezett. A foglalkozásokon napi 6 órában Sifu Francis Fong mesterrel mélyültek el a harcművészet rejtelmeiben, aki Atlantából érkezett Olaszországba. A rendezvényen elsősorban az olasz tanítványok vettek részt, de érkeztek harcművészek Finnországból, Máltáról és Magyarországról. Johanidesz Gábor még a 1990-es évek végén kezdett el wing chun-t tanulni. Szerinte Sifu Francis Fong rendszere kellőképp modern, így a korábbi wing chun ismeretek és a Jeet Kune Do, Kali tanulmányok mellett a mostani képzés sokat adott a kanizsai harcművész oktatónak. Az összetett ismeretátadáson a wing chun harci alkalmazásai mellett a formagyakorlatok, érzékelést és egyensúlyt fejlesztő gyakorlatok is szerepet kaptak az itáliai szakmai programban.