Pali bácsi egyedül üldögélt a temetőben, igyekezett elkerülni a tömeget. Néhány perce még felesége sírján rendezgette a virágokat, gyomlálta a földet. Jobb így, hogy nem fedi kemény kőlap a sírt, legalább van tennivalója, s persze mondanivalója szeretett párjának. Mert Pali bácsi beszámolt mindig Erzsike néninek, hogy mi történt a háznál, a kertben, mi volt az unokákkal, és a falubeli pletykákat is összeszedte, amennyire tudta. A szíve mélyén érezte, hatvanévnyi házasságuk tényleg az égben köttetett, s oda várja nemsokára őt is majd szeretett Erzsikéje. Persze otthon is elmondta néha mondandóját, de itt, a temetői csendben mégiscsak jobban összeszedte gondolatait, ráadásul jólesett a séta a másik utcából.