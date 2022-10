Mint azt az előadó jelezte: bármennyire is meglepő, de jelenleg is egy jégkorszakban élünk, a Föld normál állapotában ugyanis nem fedik jégsapkák a sarkköröket. Az elmúlt 2-2,5 millió évben persze sokat változott a világ.

- Az előadás ötlete onnan ered, hogy tavasszal egy új múzeumpedagógiai foglalkozást tartottam az általános iskolásoknak ebben a témakörben, és mivel nagy volt az érdeklődés, gondoltam, az idősebb korosztályt is érdekelhetik a jégkorszaki leletek - mondta Szmodics-Tugya Beáta, aki számos érdekes, többségében zalai leletet mutatott be, így az előadás hallgatósága közelről is láthatott mamutcsontokat, gyapjas orrszarvú állkapcsot, őstulok maradványait, sőt még masztodon agyarmaradványt is.

Szintén érdekes információ volt, amit a jégkorszakban élt emberek táplálkozásáról mondott az előadó. Mint kiderült: akkoriban az étrend nagy részét a hús tette ki, hiszen a hideg miatt sem zöldség, sem gyümölcs nem termett. A húst ráadásul nyersen fogyasztották.

A kanizsai múzeum őszi programsorozatában további két programot szerveznek, október 13-14-én tárlatvezetéssel egybekötött foglalkozást tartanak a Bolyai-iskola diákjainak, majd október 18-án Gyanó Szilvia néprajzos ad elő az őszi jeles napokról.