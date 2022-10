A kerékpárossal szemben a helyszínen végzett alkoholszondás vizsgálat pozitív eredménnyel zárult. A mentőszolgálat munkatársai a sérült nőt kórházba szállították, ellene a nagykanizsai rendőrök szabálysértési eljárást indítottak.

A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság felhívja a figyelmet arra, hogy aki alkoholos befolyásoltság alatt ül kétkerekűre, az nem csak saját, de mások testi épségét is veszélyezteti. A vezetési képességekre már a legminimálisabb alkoholfogyasztás is negatív hatással van. Az alkoholos befolyásoltság növeli a reakcióidőt, illetve a kerékpár kezelésében, egyenesben tartásában, a veszélyek észlelésében, valamint elhárításának képességében is kedvezőtlen változások következhetnek be. Kérjük, hogy ne fogyasszanak alkoholt, mielőtt kerékpárra ülnek! - írja a police.hu