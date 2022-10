Az eseményt helyi Civil Nyugdíjas Klub és az Életet az Éveknek Nyugdíjas Klubok és Idősek Országos Szövetség Zala Megyei Szervezete tartotta, a lentiek mellett Bázakerettye, Csesztreg, Csömödér és Lovászi társszervezetei is képviseltették magukat.

A konferencia előadója Horváth László, a város polgármestere volt, aki azzal kezdte, hogy működik a településen a Civil Nyugdíjas Klub, a Szépkorúak Civil Szervezete, illetve a Honismereti Egyesület is, melyek tagjai jelentős szerepet vállalnak a közösségi életben, rendezvényeket tartanak, pályáznak és mindent megtesznek azért, hogy sokoldalúan kitöltsék az idősek szabadidejét, olyan színvonalas együttlétet biztosítanak számukra, mellyel megkönnyítik az egyedülállók életét. Az önkormányzat a saját eszközeivel segíti az idősklubok működését, a Civil Kurázsi Közalapítványon keresztül anyagi támogatásra is számíthatnak, segítik a pályázatok kidolgozását, lebonyolítását. Az együttműködés az önkormányzat intézményeire is kiterjed.

A rendezvényen Kocsis Gyula, az Életet az Éveknek Nyugdíjas Szövetség Zala Megyei Szervezetének elnöke is köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy 33 éve alakult meg és működik a nyugdíjas klubokat összefogó szövetségük, jelenleg 47 klubbal dolgoznak együtt a megyében. A konferenciával kapcsolatban kiemelte, hogy szükség van az együtt gondolkodásra a nyugdíjas szervezetek és az önkormányzatok között, fontos, hogy az idősek szervezetei megismerjék azokat az elvárásokat, melyeknek meg kell felelniük.