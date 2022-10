A köszöntők után színes kulturális műsor következett, színpadra léptek a helyi óvodások és iskolások, versekkel, énekkel és táncos előadással is kedveskedtek az időseknek, nagyszülőknek. Mellettük a helyi asszonyok csoportja a Szépkorúak himnuszát adta elő, Rákos Dorka egy tanulságos történetet olvasott fel. A fellépők között voltak még a Lenti Ádám Jenő Alapfokú Művészeti Iskola helyi furulyásai és a helyi fiatal táncosok is produkcióval készültek. A vendégfellépők a Göcseji Szegek Néptáncegyüttes tagjai voltak, akik több koreográfiát is előadtak.

Az ünnepség vendéglátással ért véget.