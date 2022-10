Az egybegyűlteket a rendezvény kezdetén Szabó András, a település polgármestere köszöntötte és szólt a település jövőbeni terveiről is. Elmondta, hogy az önkormányzati hivatal épülete megújult, továbbá támogatási kérelmet nyújtottak be eszköztároló kialakítására és új falugondnoki autót beszerzésére. Az emelkedő rezsiköltségek miatt nagy teher hárul majd várhatóan az önkormányzatra - jelezte a polgármester - e téren a közvilágítás biztosítására sikerült kedvező szerződést kötni a szolgáltatóval és idén az intézményeket és szolgáltatásokat is változtatás nélkül fenn kívánják tartani. Idén is lesz szociális tűzifa program, valamint a tervezik, hogy szociális rezsitámogatást nyújtanak a lakosságnak.

Ünnepi beszédet Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke mondott. Felhívta a figyelmet, hogy ezen alkalomkor azt ünnepeljük, hogy az idősebb generáció örökül hagyott ránk egy világot, amit kétkézi munkájával épített fel. Egy ilyen esemény jó arra is, hogy a közösség tagjai egymásba kapaszkodjanak.

Ajándékkal köszöntötték a település legidősebb lakóit, az 1929-es születésű Somfai Józsefnét és az 1938-ban született Klaus Ernst Düsselt, valamint a jubiláns időskorúakat, a 70 esztendős Orsós Józsefet és Daróczi Albertet, a 75 éves Anita Irmtraud Hübnert, illetve a 85 esztendős Zag Gyulánét, aki az ünnepségen nem volt jelen.

Ezután a kulturális műsorban a Trilla Kamarakórus tagjai léptek fel, őket Soltész Rezső énekes követte.