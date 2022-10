Az ünnepség a temetővel szemközi emlékparkban kezdődött, ahol Kovács Ferenc, Lovászi polgármestere mondott köszöntőt, majd a jelenlévők megkoszorúzták a Hűség és hazaszeretet emlékművet. Ezután az Olajbányász Művelődési Házban folytatódott a rendezvényen, ahol Jánosi Ferenc, a szervező Kerka-völgye Baráti Kör Egyesület elnöke szólt a több mint 100 évvel ezelőtti eseményekről.

– A 21. századra kivéreztek olyan fogalmak, mint a hűség és a hazaszeretet – mondta. – Szomorúan gondolok arra, hogy időnként elhangzik olyan vélemény, hogy minek olyan sokat a múlttal foglalkozni. De tudjuk-e igazán, mi történt 1919-ben itt a Kerka völgyében? Szerbeknek mondott szabadcsapatok és később a reguláris hadsereg is megszállta vidékünket területrablás céljából. Hiába rendelték őket vissza a felsőbb hatalmak, ők ezt nem tették meg, hosszú hónapokig tartották félelemben az itt élőket. A mi őseink nem ijedtek meg a túlerőtől, fegyveres harcot kezdeményeztek, s lovásziak, kerkaszentmiklósiak, kútfejiek, tormaföldiek, újfalusiak együtt kiverték innen a hódítókat. Ezek a fiatalok megjárták a galíciai frontot és egy részük ott volt Isonzónál. Látták a halált, mégsem rettentek meg, tudták, mi a kötelességük, mert olyan erkölcsi nevelést kaptak szüleiktől, ami erre feljogosította őket. Azt is tudták, mit jelent a haza és a szeretet, külön-külön és egybeírva.

A falu akkor példát mutatott emberségből, hazaszeretetből, de ez a település nem azonos az 1964-ben létrejött szocialista Lovászival. Ők az egykori királyi lovászok leszármazottai voltak, akik több száz éves múlttal rendelkeztek. Az 1919-es cselekedetükre minden zalainak büszkeséggel kell tekintenie.

Beszédet mondott az ünnepségen Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője is.

– Mi, magyarok mai szabadságunkat végtelen történelmi áldozatokkal vívtuk ki, őseink szinte szüntelenül harcoltak, hódítók, idegen hatalmak ellen védve a hazát, a nemzetet - mondta. - Ebbe a sorba illik a lovászaik példája is. Mi igazán tudjuk, mi a szabadság és tudjuk is becsülni azt. Azt is tudjuk, hogy függetlenségünket, önrendelkezésünket, országunkat, biztonságunkat csak mi védhetjük meg. Erre tanított történelmünk, és ezt tesszük ma is, mikor védjük országunkat és Európát az új honfoglalóktól, valamint védjük hazánkat a felelőtlen döntések következményeitől. Mert a biztonság egyre nagyobb érték lesz az elkövetkezendő időben.

Gondolatait azzal zárta, hogy a lovászi elődök példájából erőt meríthetünk a ma küzdelmeihez is. Tetteikkel azt üzenik, hogy állhatatosan, megalkuvás nélkül kell védeni a hazát, a szülőföldet a következő nemzedékeknek.

A kulturális műsorban közreműködött a helyi Mixolíd Kamarakórus, valamint népzenei összeállítással Dányi József és Dányiné Kovács Tünde.