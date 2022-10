Az ünnepségen megjelent dr. Bolcsik Zoltán, a Belügyminisztérium rendészeti államtitkára, a főigazgatóság vezetése, szolgálatvezetői, főfelügyelői, főosztályvezetői, az elismerésben részesülők. A rendezvény a Himnusz hangjaival vette kezdetét, majd Vietórisz Ágnes tűzoltó ezredes, a BM OKF humánszolgálat-vezetője ismertette a belügyminiszter ünnepi parancsát. Ezt követően Erdélyi Krisztián tűzoltó dandártábornok, műveleti főigazgató-helyettes mondott köszöntőt.

A tábornok a hatvanhat évvel ezelőtt történteket a magyar történelem egyik csodájának nevezte. Mint fogalmazott, a forradalom és szabadságharc megszületése, léte maga volt a csoda, mint ahogy az is, hogy azoknak a napoknak a szellemisége túlélte a kegyetlen megtorlás időszakát is. A főigazgató-helyettes beszédében felidézte az 1956 őszén uralkodó viszonyokat, emlékeztetett arra, hogy „a családok életét megkeserítette a beszolgáltatás, a padlássöprés és a kitelepítés. Az emberek érezték, lépni kell, mert ha nem teszik, teljesen elveszhet hazánk”. Mint mondta, hatvanhat évvel a forradalom után egyre kevesebb szemtanú él közöttünk, ezért kötelességünk megőrizni a hősök emlékét, és elmondani az ifjúságnak, kik, mit és miért tettek 1956-ban. „Nekik is tudniuk kell, a pesti srácok és lányok önfeláldozó hősiességről tettek tanúbizonyságot. Szinte fegyverek nélkül, közös szívdobbanással, hatalmas elszántsággal, a legnagyobb túlerővel szemben is képesek voltak fellépni szabadságunkért és függetlenségünkért. Sohasem felejthetjük azt, hogy ’56 sodró erejű, tiszta célú és önbecsülésünket helyreállító forradalom volt.” – mondta Erdélyi Krisztián. Beszéde végén a tábornok úgy fogalmazott, az akkori pesti srácok biztosították a mai nemzedéknek a szabad jövőt, a ma emberének pedig az a felelőssége, hogy a következő nemzedékre biztonságos, erős, élhető, független Magyarországot hagyjon.

A köszöntő után a Katasztrófavédelem Központi Zenekarának kamaraegyüttese adott ünnepi műsort, ezt követően pedig Bolcsik Zoltán államtitkár belügyminiszteri, Góra Zoltán pedig főigazgatói elismeréseket adott át.

Köztük Németh Attila Gábor tűzoltó törzszászlósnak, a zalakarosi katasztrófavédelmi őrs szerparancsnokának, aki június 26-án, szabadnapján egy nagykanizsai vasúti felüljáróról észrevette, hogy egy mozdulatlan ember fekszik a vasúti síneken. Látta a közelítő vonatot, ezért lerohant a meredek töltésen, lehúzta a sérültet a sínről, és a sínpár között futva jelzett a mozdonyvezetőnek, aki így meg tudta állítani a szerelvényt. A sérültet a kiérkező tűzoltóegység segítségével adta át a mentőszolgálatnak – közölte a katasztrófavédelem.