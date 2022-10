A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának vezetője, Puskás Zoltán elmondta, hogy az új szervezeti struktúra alapján létrehozott önálló területi szervezeti egységek közül megyénket három érinti. Szólt arról is, hogy GINOP-pályázat keretében alakították ki a Kis-Balaton Látogatóközpontot és újult meg a diásszigeti Fekete István-emlékhely, illetve KEHOP-forrásból is számos fejlesztés valósulhatott meg. Egyebek mellett komplex élőhelyfejlesztés és gazdálkodási centrum a Mura mentén, a Hévízi-tó átfogó védelme, de jelentős támogatás segítette a Kis-Balaton medencéjében a cserjésedés megállítását is.

Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság részéről dr. Németh Csaba igazgatóhelyettes tájékoztatott. Elhangzott: a LIFE projekt keretében Zalalövő és Csöde védett Natura 2000 gyepterületeinek helyreállítása valósulhatott meg, ugyanezen a területen 8 ha erdőt sikerült állami tulajdonba venni biodiverzitásának megóvása érdekében. A szervezet vezetése a környezeti nevelés fontosságát is célul tűzte ki.

A beszámolókat követően a megyei közgyűlés módosította 2022. évi költségvetését, amelynek főösszege 1 milliárd 537 millió 416 ezer Ft-ra változott.

Héder Miklós és dr. Pál Attila elnök

Forrás: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Negyedik napirendi pontként a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.-t érintő előterjesztést tárgyalta a testület. A közgyűlés a társaság ügyvezetője, Bali József kérelmét jóváhagyva felmentette őt tisztségéből, helyére Héder Miklóst választotta meg az önkormányzati kft. élére határozott, 5 éves időtartamra. Bali József másfél évtizedig vezette a megyei területfejlesztési ügynökséget jelenlegi gazdasági társasági formájában, de már jogelődje, a közhasznú társaság ügyvezetői tisztségét is ő töltötte be. A testület megköszönte hatékony, aktív és eredményekben bővelkedő munkáját. Az ügyvezetői tisztségre megválasztott Héder Miklós az üzleti szférában több mint 20, a közigazgatásban 10 éves vezetői tapasztalattal rendelkező közgazdász, akinek a kft. fő tevékenységének számító projekt-előkészítésben és lebonyolításban is van gyakorlata.

A testület az ülés végén elfogadta a lejárt határidejű határozatairól szóló jelentést, majd elhangzott: az idei év utolsó ülésére december 8-án kerül sor.