„Harminc év nem nagy idő, ám egy város szociális ellátórendszere szempontjából mégis annak számít” – ezekkel a szavakkal kezdte beszédét Balaicz Zoltán polgármester, a Városi Idősügyi Tanács elnöke. A múltat felidézve elmondta, a hatvan férőhelyes bölcsőde bezárását kényszer szülte 1991-ben, ám az épületet már a következő évben újra megnyitották, mégpedig az igényeknek megfelelően bentlakásos, időseket gondozó házzá alakítva.

– Egyre több idős szorul segítségre, folyamatos egészségügyi ellátásra, így létszükséglet az ilyen intézmények működtetése. Az induláskor 24 főt tudtak befogadni, majd idővel 42 férőhelyes lett a gondozóház. Jelenleg közel százan vannak várólistán, ez is mutatja, milyen nagy az igény az itt dolgozók munkájára. A zalaegerszegi intézményben párját ritkító, szeretetteljes gondoskodással találkozunk, amire városunk közössége is büszke. Külön köszönet az itt dolgozóknak, hogy az egészségre való odafigyelés mellett számukra a szív és a lélek is legalább ennyire fontos – tette hozzá a polgármester, majd a közgyűlés elismerő oklevelét nyújtotta át Pálfiné Vass Györgyinek.