Az előadó több érdekességet is elmondott, megtudtuk, hogy a gyógyvizek jótékony hatását régóta ismerik a magyar kultúrában is, a fürdők pedig a római kortól a társadalmi élet és a szórakozás meghatározott színtere voltak. Lényegesen több adat, forrás maradt fenn a témáról, mint azt gondolnánk.

Őriné dr. Bilkei Irén arról is beszélt, hogy a közvéleményben találkozunk olyan vélekedéssel, hogy a középkorban piszkosak voltak az emberek, elhanyagolták a tisztálkodást, de ez egy sarkos a vélekedés, bár a mai higiéniai viszonyaink közepette ugyanezt nem kérhetjük számon középkori eleinktől, viszont az biztos, hogy "a középkori emberek sohasem fürödtek" megállapítás nem állja meg a helyét. A nyilvános fürdők használata persze költséggel járt, mindenki nem engedhette meg magának, de az arisztokraták és később a jómódú köznemesek körében is népszerű helynek számított, és ahol összegyűltek ott szórakozási lehetőségek is adódtak. Hazánkban a Nyugat-Dunántúl arisztokrata családjai, mint a Nádasdyak, vagy a Batthyányak is kedvelték a fürdőket, utóbbiak körmendi kastélyukban fürdőházat rendeztek be és fürdőmestert alkalmaztak. Népszerűen voltak a felvidéki fürdők, mint például Pöstyénfürdő és ilyen messzire is hajlandóak voltak elutazni a jómódúak. A gyógyvíz mellett a hévizet is ismerték, ez volt a tepla, a szó szlávul meleget jelent.

Az ismeretterjesztés során hallhattunk a dunántúli fürdőkultúra római kori alapjairól, hogyan alakult ki, milyen hagyományok vannak, egészen a török korig, illetve megmutatta a szakember azt is, hogy milyen széles körűen ábrázolták a fürdéssel kapcsolatos jelenetek, illetve egy középkori szappanreceptet is megosztott a hallgatósággal.