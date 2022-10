Az eseményen Bedő Róbert, Csesztreg polgármestere elmondta, hogy a Magyar falu program keretében az utóbbi időszakban két kiíráson is sikeresen szerepeltek. Egyik a Dózsa utca felújítása, erre mintegy 27 millió forint támogatást nyertek, a másik pályázaton pedig gépek beszerzésére nyílt lehetőség. Hozzátette, hogy az árajánlaton és a pályázaton is módosítani kellett az árváltozások miatt. Végül egy zárt, fűthető kabinos traktor, egy másfél tonnás billenő pótkocsi, karos padkakasza, homlokrakodó, fűnyíró adapter, kardántengely, tolólap, szállítóláda, faaprító, árokásó került a községbe. A jól működő, modern kommunális eszközökre Csesztregen is nagy szükség van, hiszen az önkormányzat közel 22 hektár területet tart rendben.

Bedő Róbert arra is kitért: bízik benne, hogy a jelenlegi recesszió ellenére a Magyar falu program folytatódik, mert jó lehetőség az önkormányzatoknak.

Részt vett az eseményen Vigh László, a térség országgyűlési képviselője, aki elmondta, hogy Csesztreg is egy központi település, hiszen van bölcsőde, óvoda, iskola, védőnői és háziorvosi szolgálat. Az elmúlt időszak tapasztalata, hogy a kisebb településeken is jórészt elfogytak az eladó házak és házhelyek, ez azt mutatja, hogy népszerű lett falun élni. Szeretnék ezt a folyamatot megerősíteni, folytatni a Magyar falu programot és támogatni minden olyan fejlesztést, mely a falvakban való megmaradást szolgálja.