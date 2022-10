Év elején beszámoltunk arról, hogy a Magyar falu program keretében 10 millió forintos ráfordítással korszerűsítették a hivatal fűtésrendszerét és kicserélték a nyílászárókat. Egy nyertes, 47 millió forintos Területfejlesztési operatív program plusz pályázatnak köszönhetően pedig jelenleg a villamoshálózatot korszerűsítik és napelemes rendszert építenek ki az épületben, valamint a sokak által használt, 1957-ben épült művelődési házban. Ott korábbi beruházással kiépült az infrapaneles fűtési rendszer, így azt szeretnék kombinálni a napelemessel.

– A hivatal épületében a teljes villamoshálózat megújul, a szakemberek lecserélik a régi vezetékeket és a világító testeket, konnektorokat, villanykapcsolókat – sorolja Farkas Imréné. - A földszinten végeztek, most az első emeleten festenek, majd a második emelet következik. A munkálatokat úgy szerveztük, hogy közben is folyamatos, zavartalan legyen az ügyfélfogadás. A kultúrháznál ugyancsak helyén vannak már a napelemek, azonban most mindkét helyen elakadt az inverterek beszerzése, így reméljük, hogy télig sikerül azt pótolni.

A művelődési központ népszerű, legutóbb szüreti mulatság volt

Forrás: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

Az energiaválság az önkormányzatot is takarékosságra kényszeríti, folytatta a polgármester. A gázszolgáltatóval a jelenlegi piaci áron 2024-ig van hosszútávú szerződésük. A hivatalban a földszinten gázt, míg az emeleteken a légkondicionálók fűtési funkcióját használják majd, az új napelemes rendszernek köszönhetően utóbbi jóval olcsóbb lesz, mint anélkül. A művelődési ház már az utóbbi időben sem tartott nyitva minden nap, ezentúl viszont már csak kettő nap fogadják a látogatókat, a különféle csoportok és programok miatt bezárni egyáltalán nem szeretnének. Az óvoda viszont a meghosszabbított téli szünet idejére spórolás miatt valószínűleg zárva tart.

Lapunk kérdésére a polgármester hozzátette, a településen az Olajbányász körúton és környékén minden társasházi lakás egyedi gázmérővel rendelkezik. A családi házak esetében voltak, akik az MVM javaslatára társasházzá alakultak, vagy ha nem, azoknak a jegyző adott igazolást arról, hogy több generáció él elkülönülve egy fedél alatt. Csupán egyetlen esetben kellett egy kérvényt elutasítani, ott ugyanis már eleve kettő, különálló gázóra volt a családi házban.

Gellénházán egyébként – természetesen az olajos múltnak köszönhetően - 1957 óta a legtöbb ingatlanban gázzal fűtenek és 1958 óta van villany a településen.