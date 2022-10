A zalaegerszegi ZalaZONE járműipari tesztpályán a közelmúltban negyedik alkalommal rendezték meg a legújabb kutatások eredményeit bemutató innovációs napot. A programon a Széchenyi István Egyetem Járműipari Kutatóközpontja az autonóm közlekedéssel kapcsolatos innovációit is demonstrálta, tudósít az egyetem honlapja. Bemutatkozott a saját fejlesztésű, robotizált tesztpályajelölő platform, amely a felhasználó által digitális térképen speciális jelöléseket helyezett el a pályán. A Járműipari Kutatóközpont munkatársai egy akkumulátordiagnosztikai rendszert is demonstráltak, és látható, vagy inkább hallható volt a szintén saját fejlesztésű radaralapú vészfék-figyelmeztető rendszer is. Az eseményen ugyancsak bemutatkozott a Willisits Mérnökiroda Kft., a Széchenyi István Egyetem és a Quatic Kft. együttműködéséből született elektromos gokart is.