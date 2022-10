Az egész napos program ünnepi szentmisével kezdődött, amelyen dr. Udvardy György veszprémi érsek arról beszélt, az otthon alapítása annak idején „óriási döntés volt”, helyességét pedig az idő igazolja.

A szentmisét követő ünnepségen dr. Udvardy György az érsekség szociális szerepvállalásáról is beszélt

– Adja Isten, hogy a szándék, a folyamatos erőfeszítés és ez az ünnepnap is erőt adjon nekünk ahhoz, hogy az itt élők javát, a rokonok, hozzátartozók békéjét, s legfőképpen az üdvösséget tudjuk szolgálni, ami mindannyiunk végső célja – fogalmazott a főpásztor, aki leszögezte: a szentmisét hálaadásként mutatja be az intézmény lakóiért, vezetőiért, munkatársaiért, az itt szolgált vagy most is itt tevékenykedő lelkipásztorokért s persze a rokonokért. – Legyen ez egy olyan lelki közösség, amelynek tagjai együvé tartoznak a hitben.

Dr. Udvardy György homíliájában a Jézust követő Szent Lukács evangélistáról, az otthon névadójáról beszélt, és ennek kapcsán kijelentette: számunkra a szentek lelki kötődést, kapcsolódást is jelentenek. Lukács úgy mutatja be nekünk Krisztust, „mint aki meghallja a kicsinyek hangját, ez pedig pontosan leírja a mi feladatunkat, mindazt, ami ebben az otthonban az alapítása óta történik”.

Dr. Udvardy György: A Szent Lukács-otthonban meghallják a kicsinyek hangját.

Fotós: Péter B. Árpád

„Jézus fülébe veszi népe kiáltását, meghallgatja és megszabadítja” – idézte a Kivonulás könyvét a főpásztor, majd azt mondta: a küldetés lényegét jelenti „a börtönben lévőt meglátogatni, a beteget gyógyítani, az úton lévőt befogadni, és segíteni azt, aki bármiben hiányt szenved: ruhával, étellel, tanítással; s hirdetni Isten országának a közelségét”.

Az évfordulón azt is ünnepelhetjük, hogy isteni küldetésből fakadóan napról napra ez történik a Szent Lukács-otthonban, ahol meghallják a kicsinyek – a betegek, az idősek, a rászorulók – hangját, enyhítve a magányt, a szomorúságot, az elesettséget, ébren tartva az örök élet reményét, tette hozzá dr. Udvardy György.

A szentmisét követően Karácsonyné Kiss Enikő intézményvezető elismeréseket adott át, s felelevenítette: az otthont a veszprémi érsekség 2001-ben alapította, s 2002-ben építtette, ám múltja ennél régebbre nyúlik vissza, hiszen a vincés irgalmas nővérek 1950-es elkergetése után az állam a kórház kezébe adta ezt a területet, amelyet a rend, majd az érsekség 1996-ban kapott vissza.

Karácsonyné Kiss Enikő szólt arról is, az elmúlt húsz évben 345 idős, beteg embernek nyújtottak az intézmény falai otthont, biztonságot, gondoskodást, s ez idő alatt 234 dolgozó kapott itt munkát, jövedelmet, megélhetést. Az otthon pedig folyamatosan fejlődött, bővült, növekedett és szépült – emelte ki.

Az otthon munkatársai és lakói fűtött sátor alatt vettek részt az érseki szentmisén s az azt követő ünnepi programon

Az intézményvezető kiért az elmúlt két év megpróbáltatásaira, kihívásaira is, hiszen a koronavírus-járvány merőben új és ismeretlen helyzetet teremtett, amelyen összefogással és együttműködéssel lettek úrrá, s „megtapasztalhattuk azt, hogy a bajban össze tudunk fogni és segítő szándékú emberek jótétadományaira is számíthatunk”.

– A Covid csitulni látszik, ám sajnos a háború s az energiagazdaság válsága újabb problémák elé állítja az otthont, de úgy gondolom: összefogással ezeken a nehézségeken is túljutunk – hangsúlyozta Karácsonyné Kiss Enikő, aki szerint a sok változás közepette az intézmény alapvető küldetése továbbra is az, „hogy keresztény értékrenden alapuló szociális felelősségvállalással segítse az idős, beteg embereket, s erre utal az intézet mottója is, amely szerint: a szeretet nem szó, hanem cselekedet”.