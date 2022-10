Vétek lenne a város fantasztikus környezetét nem kihasználni, fogalmazott Balaicz Zoltán polgármester, aki utalt rá, hogy a megyeszékhely környezetében az első túraútvonalakat 2018-ban jelölték ki Horhosok útja néven a Csács feletti dombokon. Ezt követte 2020-ban a Bozsoki-, a Karácsony-, az Öreg-, a Fehér- és az Avas-hegyet bejáró Páfrányok útja hálózata, amely érinti a Hideg-kúti forrást. A három eltérő hosszúságú útvonalon a gyerekes családoktól a teljesítménytúrázókig mindenki megtalálja a számára megfelelőt.

A Bozsok és Botfa közötti szakasz mellett található Hideg-kúti forrás felújításával olyan hely kialakítása volt a cél - hasonlatosan a csácsi Mária-forráshoz - amely a következő generációk örömére is szolgál, fogalmazott.

A forrás történetéről szólva Gecse Péter alpolgármester elmondta, hogy Botfa lakói világháború után nem csak vizet hordtak innen, hanem kegyhelyként is tisztelték. A felújításból, a terület rendbetételéből a településrész közössége kivette részét, egyebek mellett közel 30 köbméter illegálisan lerakott hulladékot távolítottak el. A forrás mellett fedett pihenőhely is várja a túrázókat. A Horhosok és Páfrányok útja útvonalai elérhetők a Magyar Természetjáró Szövetség weboldalán és applikációjában is.