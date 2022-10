Az avatóünnepségen Horváth Ferenc elnök kiemelte: a Muravidéken egyedülálló központ létrejötte egy óvodai felméréshez vezethető vissza, hiszen annak során állapították meg, hogy minden negyedik kisgyermek valamilyen fejlesztésre szorul. Ekkor fogalmazódott meg az ötlet, hogy egy olyan bázist alakítsanak ki, amely a térségben élő gyermekek fejlődését szolgálja, legyenek azok akár a kisebbségi létben élő magyarok, vagy a többségi szlovén nemzethez tartozóak. A korai fejlesztő központhoz a területet Lendva város önkormányzata biztosította, míg az építés költségeihez a magyar állam 276 millió forinttal, a szlovén kormány pedig 100 ezer euróval járult hozzá.

A dobronaki Katica Óvoda műsora a korai fejlesztő központ épülete előtt

Forrás: Gyuricza Ferenc / Zalai Hírlap

Ivan Koncut, Lendva város polgármesteri jogokat gyakorló alpolgármestere a muravidéki magyar közösséggel való együttműködés fontosságát hangsúlyozta, illetve arról beszélt, hogy a fejlesztő központ biztonságos működtetése érdekében a tulajdonjogot is ráruházták a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösségre. Emellett örömét fejezte ki azért is, mert az egykor családi házként funkcionáló jellegzetes épület felújításával a beruházó kulturális örökségmunkát is végzett.

A Horváth Ferenc által korábban említett felmérésben a Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és a zalaegerszegi tankerült volt az Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség szakmai partnere, melyek nevében Kajári Attila igazgató mondott köszöntőt, melyben azt hangsúlyozta, ha a legnagyobb kincsünk, azaz egy gyermek fejlődésében lassulás, megtorpanás jelentkezik, akkor minél hamarabb szükség van a szakszerű segítségnyújtásra. A Radamosban kialakított bázis ezt biztosítja.

Pirityiné Szabó Judit, a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága délvidéki és diaszpóra főosztályának vezetője (balról), Potápi Árpád János, Kajári Attila és Horváth Ferenc a fejlesztő központ egyik helyiségében

Forrás: Gyuricza Ferenc / Zalai Hírlap

A korai fejlesztő központot Potápi Árpád János, a magyar miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára avatta fel. Mint mondotta, a magyar állam a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösségen keresztül mintegy kétmilliárd forintos támogatást nyújtott a szlovéniai magyar közösség fejlesztési elképzeléseinek. Azoknak az oktatási, kulturális, gazdasági és szakképzési programoknak, amelyek a muravidéki magyarság szülőföldön való boldogulását segítik elő. A radamosi korai fejlesztő központ a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program révén kapott támogatást Magyarországról. Ez a program a magyarországi hasonló célú beruházásokkal párhuzamosan közel ezer óvoda és bölcsőde felújítását tette lehetővé, ebből mintegy 150 új építkezés valósult meg. Ennek a programnak az volt a célja, hogy a határon túli területeken élő magyar anyanyelvű, magyar nemzetiségű gyerekek magyar nevelési intézménybe járhassanak.