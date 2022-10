Az eseményt, melyen Nagy Bálint államtitkár is részt vett, Neuhold-Marton Nóra polgármester nyitotta meg. A településvezető köszöntőjében elmondta: a rendezvényeket a faluházban rendezik, itt található a falu szülötte, Kisfaludi Strobl Zsigmond emlékszobája is. Az oda vezető út régóta rossz állapotban volt, kátyúkkal teli, legtöbb helyen már az aszfalt is eltűnt, emiatt nehézkes volt a megközelítése. A Magyar falu program jóvoltából 22,5 millió forintból nyáron elkészült a Petőfi utca aszfaltozása.

Nagy Bálint, Neuhold-Marton Nóra és Rudi Péter atya Forrás: ZH

- Az önkormányzati berendezések ideje lejárt, karbantartásuk sok pénzt emésztett volna fel – folytatta. – Az ugyancsak a vidék fejlesztését célzó programban elnyert közel 4 millió forintból vásárolt új gépek lehetővé teszik, hogy az önkormányzat dolgozói a köztereket könnyebben rendben tarthassák. A munkafolyamatok során nagy segítséget jelentenek a korszerű gépek. Fűnyíró traktort, fűkaszát, hótoló lapátot, úttisztító hengert, fűkaszát, önjárós fűnyírót, ágdarálót, motorfűrészt és lombszívót szereztünk be a támogatásból.

A rendezvényen Rudi Péter atya áldotta meg az utcát, valamint az elkészült útszakaszt.