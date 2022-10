A Life program sikereiről, eredményekről beszélgetünk az intézmény helyettesével, a projekt koordinátorával, Geröly Krisztinával. Elmondta: a nemzetközi partnerségben megvalósult program fő célja a fenntarthatóság az egész életen át történő tanuláson keresztül az egészséges környezet, s gondolkodásmód alakítása.

- A fenntarthatóság, mely jelen világunk egyik legfontosabb problémája, a sokszínű programokon keresztül a gyermekek számára is befogadhatóvá vált – mondta Geröly Krisztina. – Megvalósult a tehetséggondozás, az egyéni értékek hangsúlyozása. Érzékenyítettük az óvodásainkat, rajtuk keresztül a családokat is környezetvédelem, egészséges életmód, mozgás, hagyományápolás, a fenntartható közösségek iránt. Számos közös programon vettünk részt az óvodásaink szüleivel közösen. Örömmel szerepeltünk az Erasmus Days 2021-es, 2022-es rendezvénysorozatán, új kezdeményezésként ovi-olimpiát rendeztünk, végig bicikliztük a várost, népszerűsítve a zöld közlekedést.

A program a járványhelyzet idején sem torpant meg: online üzemmódban is folytatták a munkát. A digitális eszközhasználat révén gyermekeik sokkal motiváltabbá váltak, megtanulták az okos eszközök okos használatát. Számos új tudástartalommal, ismerettel gazdagodtunk. Nagymértékben fejlődtek a gyermekek alapkészségei, kompetenciái.

- A nemzetközi partnertalálkozók, tanulási, képzési tevékenységek a tanulás mellett közös élményeket adtak az erdélyi és vajdasági kollégáknak is – folytatta. – Gazdagodott a pedagógusok szakmai, pedagógiai munkája és módszertani kultúrája. Szakmai kapcsolataink kibővültek, intézményeink elismertsége, szakmai presztízse növekedett. Megismertük más országok oktatási rendszerét, nemzetközi kapcsolatokra tettünk szert. Európaiságunk, identitásunk, magyarságunk erősödött. Szerbiában, Magyarkanizsán terepi gyakorlatokon vettünk részt és hajókiránduláson gyönyörködtünk a „szőke” Tiszában. A lelki megtisztulás útján elzarándokoltunk Csíksomlyóra a pünkösdi búcsúra. Pax et bonum! Béke és jóság! – a 2022-es pünkösdi búcsú jelmondata, mely igazán időszerű és mobilitásunkhoz is jól illeszthető volt. Koordinátor intézményként Nagykanizsán láthattuk vendégül a magyarkanizsai Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény, valamint a szentegyházi Mártonffi János Általános Iskola vezetőit, pedagógusait.

Geröly Krisztina hozzátette: a program a pályázat befejeztével sem zárul le, hiszen a Kompetenciák Utak Lehetőségek nemzetközi csapatmunkában 2021-ben indult projekt folytatja a megkezdett munkát, sikert, élményt, tudást kínálva valamennyi résztvevőnek.