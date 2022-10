Balaicz Zoltán polgármester arról tájékoztatta a sajtót a Városházán, hogy öt elemből álló megoldási csomagot dolgoztak ki, ezzel enyhítve az energiaválság miatt nehéz helyzetbe kerülőket. Zalaegerszegen az 5 milliárd forintos helyi iparűzési adóbevétel alapján 100 millió forintot fordíthatnak erre a célra. Ennek köszönhetően a tűzifa-támogatás értékhatára kibővült, a többszemélyes háztartások esetében a nyugdíjminimum 400 százaléka (114.000 Ft), egyedül élők esetében a nyugdíjminimum 500 százaléka (142.000 Ft) lett az új értékhatár. Régi formában továbbra is kérhető a szociális krízisalap támogatás. Új elemként jelent meg az energiafogyasztáshoz nyújtott gázártámogatás és villamosenergia támogatás.

Azokat a családokat célozzák meg ezzel, amelyeknél a támogatott rezsiköltség fölé emelkedik a fogyasztás, de ez a jövedelmi viszonyaik miatt súlyos teher számukra. A támogatás összege gáz esetén legfeljebb 15 ezer, míg a villamos energia esetében legfeljebb 5 ezer forint. A polgármester hozzátette, a várható igények jelentős megnövekedése miatt az önkormányzat további anyagi forrásokat biztosít a 2018 májusától működő Zalaegerszegi Adományközpont működtetéséhez. A pénzbeni támogatások mellett pedig ingyenes energetikai tanácsadással segítenének, az önkormányzat elkezdte egy Energetikai kisokos kidolgozását, amit ingyenesen eljuttatnak minden háztartásba.

A képviselő-testület 19 napirendi pontot tárgyalt, köztük arról döntöttek, hogy 2022. november elsejétől megszűnik az elektromos hajtású, illetve hibrid, tehát zöld rendszámmal rendelkező gépjárművek ingyenes parkolásának lehetősége a városban. Emellett más városokhoz hasonlóan a megyeszékhelyen is változnak a bérlet- és a jegyárak január elsejétől. A parkolóházban az óradíj 300-ról 440 forintra emelkedik, a belvárosi, legdrágább díjövezetben 380 helyett 520 forintot, a 2. díjövezetben 300 helyett 400 forintot, a 3. díjövezetben 260 helyett 320, míg a 4. díjövezetben 180 helyett 240 forintot kell fizetni óránként. A havi bérletek a különböző díjövezetekben ugyancsak 20-30 százalékkal emelkednek (9200-ről 12 ezerre, 6800-ról 8800-ra, 3500-ról 4600-ra), a kombinált bérlet 15 ezer helyett 25 ezer forint lesz majd. Ugyancsak módosulnak a temetkezéssel kapcsolatos díjtételek is, amiről később számolunk be.

Elhangzott még, igény estén a Díszterem melletti Deák termet hivatali munkaidőben polgári szertartások megtartására is lehet majd használni.