- A fenntarthatóság kapcsán a biodiverzitás kap nagy szerepet – mondta az előadó. - Magam is küldetésnek tekintem, hogy a növények és az állatok sokszínűségét megőrizzük, fenntartsuk a kertjeinkben a lehetőségek szerint.

Mint mondta: a kertek tervezése során, legyen az közterületi, intézményi, vagy magántulajdonú kert, mindenhol előtérbe kerül a fajgazdagság és a természetközeli megjelenés. Arról is beszélt, hogy a klímaváltozás nagy hatással van a kertekre, a növényválasztékra, hiszen amelyik fajta korábban hazánkban még elfagyott volna, azok ma már jól bírják az időjárást, hiszen nincsenek kemény telek, ezért egyre inkább megjelennek a délszaki növények.

S mivel egyre szélsőségesebb az időjárás, olyan növényekkel érdemes beültetni a kertet, melyek tágtűrésűek, bírják a szárazságot és az időszakos elárasztást is. Közben a klímaváltozás kapcsán egészen különleges kerteket is kialakítanak, mint az eső, vagy öntözés nélküli kavicskertek.

Felmerült a kérdés az előadáson, hogy mit tegyünk a kártevők ellen?

- A biokertészetben jártasak tudják, hogy nincsenek csak hasznos vagy csak káros rovarok, állatok, mindegyiknek helye van a Földön. Ha megtanulunk egyensúlyban élni az úgynevezett kártevőkkel, akkor túl nagy károkat nem okoznak, mivel beletartoznak a biológiai láncba, szerepük van. De fontos kérdés az invazív fajokkal, özönnövényekkel és -állatokkal kapcsolatban, hogy lehet-e biológiai módszerekkel kordában tartani ezeket, vagy csak vegyszeresen.

Hasznos tanácsokat is adott a szakember a kerttervezéshez. Fontos átgondolni, hogy mire szeretnénk használni a kertet, úgy kell gondolni rá, mintha a lakás kiterjesztett része lenne helyiségekkel. Az ökológiai, környezeti szempontok is fontosak, ne tegyünk erőszakot a kertben, olyan növényeket ültessünk, melyek meg is élnek az adott helyen, javasolta.