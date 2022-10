A hétfői eseményen a kivitelezők és a mérnöki, műszaki ellenőrök mellett a kisrécsei polgármester, Tóth Lucia, a megyei közgyűlés alelnöke, Bene Csaba, valamint a térség országgyűlési képviselője, Cseresnyés Péter is részt vett. A munkaterület átadásán elhangzott: először a területek kitűzései és a geodéziai munkák indulnak meg, ezt követi az építkezés.

- Óriási öröm a településünkön és a környéken élők számára, hogy ténylegesen elindulhat a kerékpárút építése - fogalmazott Tóth Lucia. - Sokan nem bíztak ebben a projektben, viszont bennünket nem hagyott el a remény, talán jövőre át is adhatjuk ezt az első szakaszt a kerékpárosoknak. Ez csak a kezdet, ugyancsak boldogság lenne, ha egymásba fűződően a többi szakasz is zöld utat kaphatna. Akkor akár már a horvát-szlovén határtól a Balatonig eltekerhetnének a környékre látogatók.

Bene Csaba, a megyei közgyűlés alelnöke egyetértett a polgármesterrel. Szerinte is hosszú idő telt el a munka megkezdéséig, melynek kivitelezésére 150 nap áll rendelkezésre. S talán a következő időszakban megvalósulhat a Nagykanizsa-Nagyrécse, illetve a Zalasárszeg-Galambok szakasz is.

- Jó elképzelés volt, hogy a megyék, illetve a megyei jogú városok kaptak olyan uniós forrást, amit saját tervei alapján használhatnak fel - mondta Cseresnyés Péter. - Ez ugyan most egy rövid szakasz, de a megye más részein is zajlanak kerékpárút-fejlesztési beruházások. A másik ilyen a Mura folyó melletti töltésen épülő út, így a fővárostól a határig - érintve a térséget - megépülhet több szakasz is.