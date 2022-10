Szabó Ferenc a legismertebb magyar származású jezsuita szerzetesek egyike, s egyben az egyik legtermékenyebb hazai közíró volt, aki 1931. február 4-én született Kálócfán. Szülei vallásos érzületű földművesek voltak, akik a jó képességekkel rendelkező gyermekük számára biztosítani szerették volna e paraszti sorból való kiemelkedés lehetőségét, ezért az egri és a szombathelyi papi szemináriumban is taníttatták. Szabó Ferenc a jezsuita rendbe annak magyarországi feloszlatása után, titokban lépett be, miközben előbb az Idegen Nyelvek Főiskoláján, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészettudományi karán francia és magyar irodalmat is tanult.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverését követően szerzetesrendi elöljárója kérésére elhagyta hazáját, s a belgiumi Eegenhoven jezsuita főiskoláján folytatta tanulmányait. 1962-ben Brüsszelben szentelték pappá, 1966-ban a párizsi Institut Catholique intézetben teológiai doktorátust szerzett, majd egy évvel később a Vatikáni Rádió magyar műsorának szerkesztőjeként kezdett el dolgozni, aminek 1972-től vezetője is lett. A Rómában töltött évei alatt számos filozófiai, teológiai és irodalmi ihletettségű írása jelent meg, illetve kiemelkedő szerepe volt abban is, hogy a II. vatikáni zsinat tanításai eljussanak Magyarországra.

Folyamatosan tolmácsolt a Vatikánba érkező magyar politikai vezetőknek, illetve II. János Pál pápát is ő készítette fel az 1991-es magyarországi látogatása előtt. 1992-ben tért haza, majd a Távlatok című jezsuita folyóirat főszerkesztője lett. 1993-1994-ben a Magyar Rádió felügyelőbizottságának, 1994-től pedig a Magyar Katolikus Püspöki Kar médiabizottságának volt tagja. 2000 és 2005 között a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kommunikáció szakán mint óraadó tanított, majd 2011-ig a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola oktatója lett. Számos kitüntetéssel rendelkezett, megkapta többek közt a Magyar Pen Club Illyés Gyula-díját, a Táncsics Mihály-díjat, a Magyar Örökség Díjat, a Mindszenty-emlékérmet, 2016-ban pedig a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét is. Szabadidejében gyakran tért vissza Zalába, Zalalövőn volt birtoka, ahova általában pihenni és alkotni vonult vissza.