Az Együtt a hit és a béke útján elnevezésű rendezvényen számos egyházi méltóság, köztük érseket és püspökök vettek részt, valamint dr. Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke Szent László ereklyéjét is magával hozta, hiszen a beltinci templomot annak idején a néhai lovagkirály tiszteletére szentelték fel.

Dr. Veres András áldoztat a találkozón

Fotós: Gyuricza Ferenc

Az egység elmélyítését, a résztvevők katolikus hitének megerősítését célzó találkozón Boze Rados varasdi megyéspüspök prédikációjában úgy fogalmazott: bár három nemzet gyermekei vagyunk, de egy a tejünk, ami táplál és alakít bennünket, ez pedig Krisztus evangéliuma.

Dr. Veres András a találkozón mondott záróbeszédében még tovább vitte a gondolatot, Dávid király, a zsoltáros zarándokénekként írt szavait idézve örömét fejezte ki, hogy a testvérháborútól, politikai és kulturális harcoktól hangos világunkban egymást tisztelve és szeretve erősítik meg nemzetek keresztény hitüket.

Dr. Peter Stumpf muraszombati megyéspüspök a Szent László ereklyénél

Fotós: Gyuricza Ferenc

- Mi mindannyian, akik megkeresztelkedtünk Krisztusban, Krisztust öltöttük magunkra – folytatta a győri megyéspüspök. - A közös keresztség által egyenlők és testvérek lettünk, különbségtétel nélkül. Aki ezt nem érti, az nem érti a kereszténységet. Nem ismeri Krisztus szeretetevangéliumát. Mert minden megosztottság ellentétes Jézus tanításával. Ezért, mi keresztények, ne engedjünk semmiféle ezzel ellentétes gonosz ármánykodásnak, akárkik próbálkoznak is ezzel. Egyedül a kölcsönös tiszteletnek, elfogadásnak és szeretetnek lehet létjogosultsága Krisztus követőinek közösségében. Kedves Testvérek, még ennél is tovább kell mennünk, a krisztusi szeretet nyitott és elfogadó a nem keresztények iránt, sőt, még a velünk ellenségesen viselkedők irányába is.

Dr. Veres András szerint éppen ezért érthetetlen az a türelmetlenség és agresszió a keresztényekkel szemben, aminek számtalan megnyilvánulásáról hallhatunk a hírekből, vagy olykor mi magunk is megtapasztalói vagyunk.