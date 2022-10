"Amikor 8 évvel ezelőtt, 2014-ben elkezdtük a közös munkát, akkor kiemelt céllá tettük a környezetvédelmet, a klímaváltozás elleni küzdelmet. Klímastratégiát dolgoztunk ki, melynek fontos része a zöld, környezetkímélő hulladékgazdálkodási és vízgazdálkodási fejlesztések megvalósítása, a megújuló energiaforrások használata, az energiatakarékosság, az újrahasznosítás, a zöld közlekedés és a még több zöld terület.

Ennek jegyében folyamatosan azon dolgoztunk, hogy az energiatakarékosság jegyében saját, önkormányzati forrásokból, állami támogatásokból és Európai Uniós pályázatokból minél több zalaegerszegi épület energetikai felújítását, átalakítását és modernizálását valósítsuk meg, pontosan azért, hogy az előttünk álló évtizedekben jóval kevesebb energiát, gázt és áramot kelljen ezekben az ingatlanokban felhasználnunk (nyílászárók cseréje, napelemek elhelyezése, energiatakarékos világítás, új kazánok, külső hőszigetelés, stb.).

Most, hogy egy súlyos nemzetközi energiaválság alakult ki, érdemes visszanézni, hogy mit értünk el eddig és jó látni az eredményeket, egyben belegondolni abba, hogy mekkora problémával néznénk szembe, ha nem végeztük volna el ezeket a fejlesztéseket.

2014-2022 között összesen 76 önkormányzati, illetve egyéb középület energetikai modernizálása valósult meg.

2014-2022 között összesen 18,5 milliárd forint önkormányzati, állami, valamint Európai Uniós forrást tudtunk az energetikai modernizációra fordítani.

2014-2022 között az alábbi épületek energetikai korszerűsítését végeztük el annak érdekében, hogy most jóval alacsonyabb legyen a földgáz és villamosenergia felhasználásuk:

- Landorhegyi csecsemő és gyermekotthon

- Napsugár utcai bölcsőde

- Cseperedő bölcsőde

- Új andráshidai óvoda

- Landorhegyi óvoda

- Mikes utcai óvoda

- Petőfi utcai óvoda

- Kodály utcai óvoda

- Szent Család Óvoda

- Ady iskola új szárnyai és tornacsarnoka

- Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

- Landorhegyi Általános Iskola

- Izsák Imre Általános Iskola

- Dózsa György Általános Iskola és annak az új tornacsarnoka

- Petőfi Sándor Általános Iskola

- Liszt Ferenc Általános Iskola

- Eötvös József Általános

- Kölcsey Ferenc Gimnázium

- Duális szakképző központ

- Kaffka kollégium

- Nyugdíjas Otthonház és Belvárosi Idősek Klubja

- Landorhegyi Idősek Klubja

- Család- és Gyermekjóléti Központ

- Szociális Klub

- Idősek Gondozóháza (69 napelem)

- Andráshidai Idősek Klubja

- Andráshida utca 5. (1 gyermekorvosi rendelő és 2 védőnői szolgálat)

- Ola utca 10-12. (2 háziorvosi rendelő, 1 gyermekorvosi rendelő és 2 védőnői szolgálat)

- Kinizsi utca 105. (1 gyermekorvosi rendelő és 2 védőnői szolgálat)

- Göcseji utca 53. (1 háziorvosi rendelő és 4 védőnői szolgálat)

- Wlassics Gyula utca 13. (2 háziorvosi rendelő)

- Hegyalja utca 39. (1 gyermekorvosi rendelő és 2 védőnői szolgálat)

- Nemzetőr utca 15. (1 gyermekorvosi rendelő és 1 védőnői szolgálat)

- Köztársaság utca 55/A (2 háziorvosi rendelő)

- Köztársaság utca 55. (2 háziorvosi rendelő)

- Petőfi utca 21-25. (4 védőnői szolgálat)

- Botfy Lajos utca 1. (központi ügyelet)

- Zala-Müllex irodaház

- Városi rendőrkapitányság

- Kormányhivatali épületek (megyeháza, munkaügyi hivatal, földhivatal, járási hivatal, társadalombiztosítás, népegészségügy)

- Korona Szalon

- Göcseji Múzeum

- Orvos- és Nővérszálló

- Városháza (nyílászáró csere, új kazán és 172 napelem)

- Ostoros Károly Sportcsarnok

- Lőtér épülete

- Rendelőintézet (még folynak a munkálatok)

- Széchenyi István Technikum (még folynak a munkálatok)

- Zrínyi Miklós Gimnázium (még folynak a munkálatok)

- Emellett a Zalavíz Zrt. szennyvíztelepén végrehajtott fejlesztésnek, a biogáz és új hőszivattyús rendszer kiépítésének köszönhetően jelentősen csökkentettük a gázfelhasználást.

4⃣

Az előbbi energetikai fejlesztésekkel éves szinten 63.817 Gigajoule-t takarítottunk meg, amely földgáz mennyiségben 1.785.224 köbmétert jelent. Ezzel eddig évente 300 millió forintot spóroltunk (8 évet figyelembe véve ez több mint 2 milliárd forint), ennyit NEM kellett kifizetnünk az érintett épületek fűtésére és világítására. A fejlesztések nyomán 50 százalékos energia megtakarítást értünk el, az épületek energetikai besorolása pedig CC illetve DD besorolásúvá vált a korábbi GG illetve HH osztályból. Ha a fenti beruházásokat nem valósítottuk volna meg, akkor 2023-ban a jelenleg kalkulált 6,6 milliárd forintos energiaköltség emelkedés megközelítette volna a 7 milliárd forintot.

5⃣

Hány épületet és melyeket korszerűsítünk energetikailag a következő években, melyekre már a támogatást/pályázatot is elnyertük (állami támogatás, Modern Városok Program, KEHOP, Top Plusz):

- Deák Ferenc Technikum (novemberben kezdődnek a munkálatok)

- Apáczai Csere János Művelődési Központ tornacsarnoka (novemberben kezdődnek a munkálatok)

- Zala Megyei Rendőrfőkapitányság épülete (novemberben kezdődnek a munkálatok)

- Városgazdálkodási Kft. irodaháza

- Tipegő bölcsőde

- Bazitai óvoda

- Ságodi óvoda

- Kosztolányi téri óvoda

- Űrhajós utcai óvoda

- Napsugár utcai óvoda

- Kölcsey utca 11. (orvosi rendelő)

- Mátyás király utca 16. (orvosi rendelő)

- Gazdaság utca 21. (orvosi rendelő)

A bajt nem mi okoztuk, de nekünk kell megoldani. A háború, az orosz agresszió és az ártatlan emberek halála egyértelműen elítélendő, de sajnos nem segíti a béke helyreállását a fegyverszállítás sem, az elhibázott európai szankciók sora pedig oda vezetett, hogy nagyon komoly energiaválság alakult ki Európában.

Az elmúlt napokban részletesen ismertettem a zalaegerszegi adatokat. Az intézményeinkre nem vonatkozik a rezsicsökkentés, így a világpiaci árat kell fizetni a gázért és az áramért. Ez iszonyatos többletköltséget jelent. Az önkormányzati intézmények és cégek összes energiaköltségének növekedése 2023-ban több mint 6,6 milliárd forint!

A város működőképességét biztosítani kell, de ehhez komoly takarékossági intézkedésekre van szükség. Táblázatok segítségével bemutattam az egyes intézmények drasztikus energiaköltség növekedését, ismertettem a szociális rezsitámogatási programot, valamint az egyes várható intézkedéseket. Bízom benne, hogy a koronavírus világjárvány két évéhez hasonlóan, az ott mutatott közös gondolkodás, őszinte kommunikáció, valamint összefogás most is eredményes lesz, és átsegíti városunkat ezen a krízisen is!" - írja facebook oldalán a polgármester.