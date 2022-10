Mi magyarok - sajnos - világviszonylatban élen járunk a daganatos, illetve a szív- és érrendszeri megbetegedések okozta halálozások számát tekintve, ezért is szükség van az egészséges táplálkozás népszerűsítésére. A településeken szervezett egészségnapok jó alkalmak erre.

- Mindig a szezonális zöldségekben, gyümölcsökben van a legtöbb vitamin, érdemes a nyári termést tartósítani a téli hónapokra befőttek, lekvárok, aszalványok formájában, vagy lefagyasztani, mert így is megőrzik tápanyagtartalmukat - mondta Bertáné Siroki Gabriella. - És, hogy költséghatékonyak is legyünk, amit tudunk, termeljük meg magunknak, vásároljunk tudatosan, tervezzük meg előre, hogy mit főzünk. Ha nem fogy el minden, akkor egy új ételként igyekezzünk azt felhasználni.

Az őszi-téli időszakban oda kel figyelni a szervezet vitaminraktárának töltésére, hasznosak a különféle csírák, érdemes magunknak csíráztatni retek-, lucerna- vagy brokkolimagokat. Talán a legtöbb háztartásban még nem terjedt el a csíráztatás gyakorlata, de bátran vágjunk bele - javasolta a dietetikus, hozzátéve: nem is kerül sokba. Be kell hozzá szerezni egy csíráztató edényt és a magvakat, amiket csíráztatni szeretnénk. Ezeket be kell áztatni fél napra, egy éjszakára, majd az edény különböző rétegeiben elhelyezni és naponta egyszer átöblíteni. Fényes helyen 3-6 napon belül kifejlődik a fogyasztható a csíra. Felhasználhatjuk szendvicsekhez, salátákba, sajt- vagy zöldségkrémekbe.

Jó immunerősítő még télen a savanyú káposzta, a lilahagyma, a cékla, valamint a gyökérzöldségek, a burgonya, az édesburgonya, de lehet fermentálni is zöldségeket, eltenni savas erjesztéssel úgy, mint a kovászos uborkát. Utóbbi ételek jótékony hatással vannak a bélrendszerre, a hatékony bélbaktériumokat segítik szaporodni.

Az elmélet mellett a gyakorlat sem maradt el, a szakember ételkóstolóval is készült. A kínálatban szerepelt adalékmentes házi májkrém, illetve különféle zöldségkrémek a zöldségfogyasztás népszerűsítésére, köztük sárgarépakrém, lenmagos sajtkrém, lencsekrém, köleskörözött, amit a vegánok is fogyaszthatnak, tökmagolajos savanyúkáposzta lilahagymával, csicseriborsó, illetve almás céklasaláta kuszkusszal, melyek egytálételként vagy húsok mellé is tálalhatók. Desszertnek cukor- és fehérlisztmentes édesség került a program résztvevői elé, egyik a kókuszgolyó zabpehelyből készült változata, a másik banánkeksz volt, szintén zabpehely, valamint olajos magvak felhasználásával.

Bertáné Siroki Gabriella arról is beszélt, hogy tapasztalatai szerint az ilyen egészségnapokra érkező látogatók nyitottak az általa elmondottakra. Többektől hallotta már, hogy nem is gondolták volna, hogy egyes alapanyagokból ki lehet hozni finom és egészséges ételt. Arra is hangsúlyt helyez az előadó ezen alkalmakon, hogy kevés, de elérhető, és megfizethető alapanyagokból készített ételeket mutasson meg a közönségnek, ezzel is felkeltve az érdeklődést a reform alapanyagok és az egészségesebb táplálkozás iránt.