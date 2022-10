Zalaegerszegen, a Deák téri rendezvényen a Deák-iskola 11. E osztályosa, Tóth Nóra Heltai Jenő Szabadság című versét szavalta el, az énekkar Deákné Janzsó Emília vezényletével Csézy Ez az otthonunk című dalát adta elő, majd a 12. E osztályos Prenner Anna Deák Ferenc Pest város polgárainak tisztelgő küldöttségéhez 1868. december 17-én intézett beszédéből olvasott fel részletet. Deák anno így fogalmazott: „A tér, mondom, nyitva áll előttünk; adja Isten, hogy az ország és annak képviselői azt mindig mérséklettel bár, de eréllyel is föl tudják használni; mert úgy áll helyzetünk, hogy ha valaha, most elmondhatjuk, hogy sorsunk saját kezünkbe van letéve.” A haza bölcse így zárta beszédét: „Én egyszerű harcosa vagyok az ügynek, az igazságnak, és az maradok, míg erőm engedi. Ezen működésemben pedig erősebb, sőt mondhatom, biztosabb támaszom nincs, polgártársaim bizalmánál, hajlandóságánál és szereteténél, melyre kérem, hogy ezután is méltassanak és abban tartsanak meg…”