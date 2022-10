Az eseményen a helyi és környékbeli dalkörök mellett fellépett a Gyertyánosi Magyar Énekkar és a Marcali Bajtári Dalárda is. Balogh László nagykanizsai polgármester is szólt az egybegyűltekhez. Elmondta: a népi kultúrára minden magyar büszkén tekinthet, s külön öröm, hogy ezzel Nagykanizsán jól is bánnak a művészeti csoportok. Különösen jól dolgozik a Salamon Sándorné vezette összetartó, szorgalmas Árvácska Dalkör, mely nemrég férfi szekcióval bővült.

- Jó érzés egy 152 éves olvasókört köszönteni, melynek tagjai között van egy olyan kapocs, ami évtizedeken átívelően összetart - folytatta a városvezető. - Ezért a mozgalom tagjaihoz most szívesen csatlakozom, és igyekszem kicsit kiskanizsai is lenni.

Gábris Jácint, az OKISB elnöke kiemelte: az olvasókör és a hozzá szorosan kapcsolódó dalkör tagjai büszkék lehetnek a múltjukra, a jelenükre, és a jövőjük is hasonlóan alakulhat majd. Szerinte a kulturális sokszínűséget kínáló Kanizsán is jó magyarnak lenni, s ezt a szellemiséget kell átadni a jövő generációjának is.

Ezt követően Kardos Ferenc, a Halis-könyvtár igazgatóhelyettese a helyi kulturális közösségek működéséről, a kiskanizsai olvasókör történetéről és annak jelentőségéről beszélt.