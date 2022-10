A szerdai találkozón a zalakarosi testület a hivatalban fogadta a delegációt, melyen Novák Ferenc polgármester szólt a vendégekhez. Elmondta: a cseh-magyar kapcsolat erősítésére törekednek, hiszen évente 13 ezer cseh turista keresi fel a fürdővárost. A cseh nagykövettel arra törekednek, hogy a jövőben még jobban elmélyítsék a kapcsolataikat és a turisztikán túl több, más területen is együttműködhetnek. Jelenleg azon dolgoznak, hogy az eddigi osztrák, német és lengyel testvértelepüléseik mellett egy cseh várossal is hasonló egyezséget kössenek. Ezt követően a visegrádi nemzetközi alapból akár egyéb pályázati forrásokat hívhatnak le, és például turisztikai beruházásokat is finanszírozhatnak.

Ezt követően Novák Ferenc röviden beszélt a településük történetéről, hagyományaikról és közösségeik erejéről. Természetesen kiemelte a fürdőben rejlő lehetőséget, valamint egy, a városról készült videót is megtekintettek. A találkozón üdvözölte Papp Gábor Hévíz polgármesterét is, akik szintén tárgyalnak majd a cseh küldöttség tagjaival.

- A város fekvését és adottságait tekintve érthető, hogy cseh honfitársaink miért választják ilyen nagy számban Zalakarost - fogalmazott Tibor Bial nagykövet. - Ezen kívül jó látni, hogy a magyar vidék él, pezseg és a vendéglátásból, turisztikából sokan megélnek. Jól látható, hogy a vidék igenis élhető, a fiatalok szívesen költöznek a kisebb településekre, amit a kormány támogat. Van mit tanulnunk magyar barátainktól.