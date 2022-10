A rendezvény célja, hogy a tagok részére egy kellemes délutánt biztosítanak, hiszen a közösségnek mindig nagyobb ereje van és érdekeit jobban tudja képviselni. A gyermekek részére a nap folyamán játékokat, lovaglást, állatsimogatást, íjászkodást és quadozást is biztosítottunk. Külön meglepetésként gyermek lovasbemutató is szerepelt a programban. A jó hangulatú rendezvényen lehetőség volt a vendéglátás mellett tartalmas beszélgetésekre is.

Fotó: dr. Virág Ernő