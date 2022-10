Tevékenysége nemcsak a karitatív szervezetben tette őt ismertté. Zalaszentgróton született 1952-ben, mentőtiszt végzettséget szerzett, élt, dolgozott Baranya és Komárom megyében, majd 1986-ban került vissza Zalába, élete további része a megyéhez, Lentihez és környékéhez kötötte. A hivatása mellett szociális területen tevékenykedett, aktív közéleti emberként tagja volt a Lentiben az önkormányzat képviselő-testületének is. Testvérével, Lajossal együtt édesanyjuk, dr. Ari Lajosné révén került kapcsolatba a Magyar Vöröskereszttel. A romániai forradalmat követően több alkalommal segítették a Kárpátaljára és Erdélybe induló segélyszállítmányok megszervezését és eljuttatását a rászorultaknak. Lentiben, ahol élt és a környező településeken – szakmája révén – elsősorban a társadalmi elsősegélynyújtás népszerűsítésében vett részt, emellett aktív szerepet vállalt a különféle jótékonysági és segélyakciók, valamint az adománygyűjtő programok megszervezésében is. Lelkiismeretesen segítette az elsősegélynyújtó tanfolyamok, előadások és az iskolai versenyek megvalósítását. Példaértékű emberiessége révén kiváló baráti kapcsolatot alakított ki az Osztrák Vöröskereszt Bad Radkersburgi Szervezetével, ezzel megalapozta az együttműködést a Magyar Vöröskereszt zalai szervezetével, és kiemelkedő elhivatottsággal vett részt ennek ápolásában. A fáradhatatlan önkéntes munka és tolmácsolás mellett sok éven át a zalai vöröskeresztes szervezet elsősegélynyújtó vizsgáztatójaként is számíthattak precíz, szakmailag magas színvonalú munkájára. Alázatos elhivatottsággal végzett önzetlen tevékenységét a Magyar Vöröskereszt több kitűntetéssel elismerte. Halála mérhetetlen veszteség a karitatív szervezet, a vöröskeresztes mozgalom és a zalai emberek számára, fogalmazott. Vöröskereszt zalai szervezete által a lapunkhoz eljuttatott megemlékezés.

Ari Miklós

Ari Miklós búcsúztatást november 5-én, szombaton 13 órától tartják a balatonrendesi kultúrházban. A család kérése, hogy a hagyományos fekete gyászviseletet a résztvevők mellőzzék, a virágra szánt pedig pénzt az EURAKVILO Gyermekonkológiai és Gyermekhospice Közhasznú Alapítvány számlájára utalják.