Ezt Balaicz Zoltán polgármester jelentette be a szerdai Facebook-posztjában. Korábban már írt arról, s most is jelezte, hogy Zalaegerszegen az önkormányzati intézmények és cégek gáz- és áramszámlái 2023-ban a jelenlegi számítások szerint 6,6 milliárd forinttal növekednek, ezért van szükség takarékossági intézkedésekre. Arról már beszámolt, hogy 2023. január 1. után is nyitva marad a Hevesi Sándor Színház és a Griff Bábszínház, most pedig bejelentette, hogy a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ, valamint az annak épületében működő József Attila Városi Könyvtár sem zár be a téli hónapokra, ugyanakkor több kulturális színtér néhány hónapig nem lesz látogatható.

A VMK-ban működő művészeti együttesek (Gála Társastáncklub, Zalai Táncegyüttes), civil szervezetek, egyéb csoportok továbbra is folytatják ott a tevékenységüket. Megtarthatóak az eredetileg is erre a helyszínre tervezett előadások és koncertek. Mivel több kulturális intézmény a leghidegebb hónapokra ideiglenesen zárva lesz, azokból az épületekből az átszervezhető tevékenységek a VMK-ba kerülnek át. A már nem átszervezhető programokról részletes információt fog adni az intézmény, közölte a polgármester.

Az Apáczai Csere János Művelődési Központ és a Kézművesek Háza 2022. november 1. és 2023. március 31. között ideiglenesen zárva lesz. A Korona Szalon szintén, de novemberben és decemberben egy-egy lekötött rendezvényt még megtartanak a szervezők, például az esküvő kiállítást. Az Art Mozi ugyancsak bezár november 1-től március 31-ig, de novemberben és decemberben hat lekötött rendezvényt még megtartanak (Honeybeast, Orfeum event, Szemfényvesztés Rieger Danival, Dumaszínház, Frakk, L’art…).

A Városi Hangverseny- és Kiállítóterem épülete 2023. január 1. és 2023. március 31. között lesz zárva. Balaicz Zoltán ismertette: a Keresztury VMK vezetése igyekszik megoldani, hogy az épületben tudjanak egyéb kulturális egyesületek, művészeti csoportok és civil szervezetek is alkalmanként próbálni, találkozni, ülésezni.

A Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ épületében működő József Attila Városi Könyvtár nyitva marad, innen valósul meg a város könyvtári ellátásának biztosítása, amíg 2023. január 1. és 2023. március 31. között zárva lesz a Deák Ferenc Megyei Könyvtár, illetve 2022. november 1. és 2023. március 31. között az Apáczai Könyvtár épülete.

Természetesen a Keresztury VMK, a József Attila Városi Könyvtár, és valamennyi itt működő szervezet is szigorúan betartja majd az egyéb takarékossági intézkedéseket és erre kérnek minden látogatót is, írta Balaicz Zoltán.