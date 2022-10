„Koromnak megfelelően vagyok, sőt: még annál is jobban” – kezdte a beszélgetést a színházigazgató, hozzátéve: „négy kicsi gyermekem van, akik karban és kordában tartanak, emellett sok a feladat, s egy építkezésben is benne vagyunk”.

Besenczi Árpád elárulta, a sűrű napokból leginkább a sport hiányzik, „de ez most nem fér bele”. Ám ha egészség van, minden van, folytatta a direktor, aki arról is beszélt: a 40 éves teátrumnak van egy olyan családias vonása, ami kőszínházakban ritkán lelhető fel.

Besenczi Árpád felelevenítette: a négy évtizeddel ezelőtti, Gábor Miklós-féle Ember tragédiáját zalaegerszegi katonaként látta, most pedig, immár 12 éve, ő az igazgatója a zalai teátrumnak, ahová Vasból, Somogyból, sőt még Muravidékről is sokan járnak nézőként.

A Hevesi Sándor Színházban a bérletesek száma a Covid előtti időkben több mint 12 ezer volt, ami országosan is kiemelkedő szám. Ezt most vissza kell építeni, de jó úton járnak, árulta el az igazgató, hozzátéve: a világjárvány 60-80 milliós bevételkiesést okozott az intézménynek, s ez az időszak a művészeknek is komoly nehézséget jelentett. Volt például, hogy online kellett próbálni – ami teljesen idegen a színház világától –, de most már minden a megszokott rend szerint működik.

A beszélgetés során szóba került az évad nyitóelőadása, A tanú is, amely máris bombasiker – s nem csak a mindenki által ismert, idézett szállóigék miatt, hanem mert a darabot a saját képükre formálták, amire vevő a publikum.