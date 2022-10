Gyergyák Zoltán polgármester elmondása szerint a községben ugyanis több alkalommal előfordult, hogy a vízelvezető árkok nem tudták levezetni a lehullott csapadékot, így az belterületi részeket is elöntött. Villámárvizek önkormányzati területek éppúgy veszélyeztettek, mint magántulajdonban lévő telkeket.

- Még 2014-ben volt egy emlékezetes árvíz a településen – idézte vissza a polgármester. – Azt követően számos beruházás történt, épület egy záportározó, megerősítették a Mura melletti védvonalat, de a község belterületén továbbra is jelentkeztek problémák. Ennek oka többrétű, egyrészt a település domborzati adottságai is előidézték, másrészt a vízelvezető árkok, illetve átereszek, hídgyűrűk állapota sem volt igazán ideális, mindenképpen szükség volt beavatkozásra. Ezért önkormányzatunk úgy döntött, hogy átfogó belvízrendezési munkálatok érdekében pályázatot nyújt be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz.

A polgármester hozzátette, a döntéshozó támogatta a község vezetésének elképzeléseit, így 109 millió forintot biztosít a munkálatok költségeire. A pályázati támogatás száz százalékos intenzitású, vagyis az önkormányzatnak saját erőt nem kell biztosítania hozzá.

- A munkálatok négy helyszínt, a Liliom, a Táncsics, a Zrínyi és az Akácfa utcát érintik – folytatta Gyergyák Zoltán. – Valamennyiben árkolást végeznek a szakemberek, emellett a biztonságosabb vízelvezetés, illetve az árkok tisztán tartása érdekében ki is bélelik az árkok medreit. Kicserélik továbbá valamennyi hídgyűrűt, s beton hídfejeket alakítanak ki, szintén a pályázati támogatás terhére. Bízunk benne, hogy ezek a megoldások segítenek a villámárvizek jövőbeni elkerülésében.