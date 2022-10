- Véleményem szerint, egy bizonyos mértékű korrekcióra biztosan számíthatunk. Egy fajta átrendeződést várunk az ingatlan piacon. Gondolok itt most a nagyobb és korszerűtlen, nem szigetelt, régebbi nyílászárókkal és konvektoros fűtéssel rendelkező ingatlan tulajdonosokra, akik a megnövekedett rezsiszámlák miatt nehéz helyzetbe kerülnek. Illetve vannak sokan, akik hitelre vásároltak ingatlant és a válság miatt esetleg elveszítik munkahelyeiket, arra kényszerülnek, hogy ezeket az ingatlanokat eladják és kisebb családi házba, vagy lakásba költözzenek. Természetesen lesznek olyan ingatlan tulajdonosok, akik előre gondolkodnak és már mostanában piacra dobják ingatlanjukat, illetve lesz olyan is, aki a végsőkig kivár.

Arra számítunk, hogy a következő időszakban a kisebb és korszerű ingatlanok iránt lesz majd nagyobb a kereslet, a kevésbé korszerű és nagyobb ingatlanok iránt véleményem szerint valamelyest csökkenni fog az érdeklődés és az ár, ezeket a tendenciát fogják lekövetni. Drasztikus árzuhanást nem várunk, de óvatos becslések szerint, mint ahogy az elején is említettem egy bizonyos fajta korrekció be fog következni a követkő hónapokban.

A nagyobb és korszerűtlenebb házaknál vélhetően megnő a kínálat, csökken a kereslet.

Forrás: pexels

A lakáshitel népszerűsége drasztikusan lecsökkent

- A lakáshitelek tekintetében markánsan érezhető a visszaesés, már jóval óvatosabbak az érdeklődők. Azt látjuk, az emberek most kivárnak, hogy mi fog történni.

Albérletet találni már most sem egyszerű

- Eddig sem volt könnyű feladat a megfelelő lakást elfogadható áron megtalálni. Most azonban úgy gondolom, ez még nehezebb lesz, hiszen aki rákényszerül arra, hogy eladja az ingatlanát és esetleg nem tud sajátot vásárolni, az albérletbe kényszerül menni, hacsak átmenetileg is. Tehát az albérletek utáni kereslet is meg fog nőni valószínűleg, de ez nem jelenti azt, hogy a kínálat oldal is növekszik. Sőt…

- De egyelőre még csak azt érzékeljük, hogy az emberek várnak… hogy a piacra dobott ingatlanok most nem találnak olyan gyorsan gazdára, mint eddig általában. Én úgy gondolom, az ingatlanpiac tekintetében talán év végén, illetve jövő év elején érezzük majd a változást, amelyet a gazdasági helyzet idéz elő – mondta Ottó.